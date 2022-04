The Batman 2 kommt wirklich: Robert Pattinson kehrt zurück und das ist nicht die einzige gute Nachricht

Robert Pattinson kehrt als dunkler Ritter zurück auf die große Leinwand zurück. Vor wenigen Stunden verkündete Warner Bros., dass sich The Batman 2 offiziell in Arbeit befindet.

Mit The Batman hat Warner Bros. ein äußerst erfolgreiches und gelungenes DC-Reboot auf die Beine gestellt. Trotz anfänglicher Skepsis aufgrund der Besetzung von Robert Pattinson als dunkler Ritter kam der Film sowohl beim Publikum als auch bei der Kritik sehr gut an. Auch an den Kinokassen überzeugte The Batman.

Jetzt hat die Fortsetzung offiziell grünes Licht erhalten. Wie Variety berichtet, verkündete Warner vor wenigen Stunden auf der CinemaCon, dass Pattinson für The Batman 2 in die Straßen von Gotham zurückkehrt. Mit dabei ist der kreative Kopf hinter dem Teil: Regisseur und Drehbuchautor Matt Reeves. Der Kinostart steht noch nicht fest.

The Batman 2 mit Robert Pattinson und The Penguin mit Colin Farrell in Arbeit

Bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar konnte The Batman weltweit bisher 759 Millionen US-Dollar einspielen, was ihn zu einem der größten Leinwanderfolge seit Beginn der Corona-Pandemie macht. Bereits wenige Tage nach Kinostart wurde zudem die Spin-off-Serie The Penguin für den Streaming-Dienst HBO Max in Auftrag gegeben.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Batman schauen:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ob der von Colin Farrell verkörperte Bösewicht auch in The Batman 2 auftaucht, steht noch nicht fest. Abseits von Pattinson und Reeves wurden keine Rückkehrenden bestätigt. Möglich wäre u.a. ein Wiedersehen mit Zoë Kravitz (Selina Kyle aka Catwoman), Jeffrey Wright (Detective Gordon), Andy Serkis (Alfred Pennyworth), Paul Dano (Riddler) und Barry Keoghan, der am Ende des ersten Teils als Joker vorgestellt wurde.

Wann erscheint The Batman in Deutschland im Heimkino?

In unserer Streaming-Übersicht zu The Batman findet ihr alle Streaming-Dienste, die The Batman bereits mit diversen Kauf- und Leihoptionen anbieten. Auf DVD, Blu-ray und 4K-Disc erscheint der Film am 2. Juni 2022.

Podcast: Wie gut ist The Batman mit Robert Pattinson?

Die dieser Ausgabe des Podcasts Leinwandliebe geht es um den neusten DC-Film, der uns Robert Pattinson als dunklen Ritter in einem kaputten Gotham City vorstellt.

Wie schlägt sich Pattinson bei seinem DC-Debüt? Wie düster kann Gotham in Szene gesetzt werden? Und wie unterscheidet sich The Batman zu vorherigen Batman-Filmen? All das erfahrt ihr im Podcast.

Was wollt ihr in The Batman 2 sehen?