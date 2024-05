"Die besten Effekte seit Avatar 2": Neuer Sci-Fi-Film überwältigt in ersten Reaktionen

In wenigen Tagen wird eine der ikonischsten Science-Fiction-Reihen fortgesetzt. Was wir uns davon erwarten dürfen? Das verraten die ersten Reaktionen zu Planet der Affen: New Kingdom.

Sieben Jahre nach dem Ende der Caesar-Trilogie kehrt die Planet der Affen-Reihe auf die große Leinwand zurück. Seit Ende der 1960er Jahre begleitet uns das Franchise im Kino. Planet der Affen: New Kingdom springt 300 Jahre in die Zukunft. Die menschliche Zivilisation ist zusammengebrochen. Jetzt haben die Affen das Sagen.

Doch wie gut ist der neue Planet der Affen-Film geworden? Vor wenigen Stunden feierte der Science-Fiction-Blockbuster seine Premiere in Los Angeles, sodass nun mehr und mehr Stimmen im Internet eintrudeln. Wir haben die ersten Reaktionen gesammelt und verschaffen euch einen Überblick über die Qualität des Films.

Großer Sci-Fi-Blockbuster: Der neue Planet der Affen-Film kommt sehr gut an, aber es gibt Abzüge in der B-Note

Das Stimmungsbild fällt auf den ersten Blick überaus positiv aus. Obwohl die vorherigen Filme die Messlatte sehr hoch gesetzt haben, scheint Planet der Affen: New Kingdom einiges zu bieten, das Fans der Reihe entzücken wird. Matt Neglia von Next Best Picture zeigt sich begeistert und erleichtert zugleich:

[Regisseur] Wes Ball nimmt sich klugerweise Zeit, den Zustand des Planeten viele Generationen nach dem letzten Film zu etablieren, zu erforschen, wie sich die christusähnliche Legende von Caesar sowohl zum Guten als auch zum Bösen verbreitet hat, und uns neue Charaktere vorzustellen, die uns ans Herz wachsen.

Besonders Newcomer Owen Teague (Es), Kevin Durand (Smokin' Aces) und Peter Macon (The Orville) haben es ihm angetan. Besonderes Lob gibt es für die Effekte, die er als "die besten visuellen Effekte in einem Film seit Avatar: The Way of Water" bezeichnet. Das klingt nach einem Science-Fiction-Blockbuster zum Staunen.

Auch Perri Nemiroff von Collider hat sich von Planet der Affen: New Kingdom mitreißen lassen. In ihren Augen haben wir es mit einer würdigen Fortsetzung zu tun, die beweist, dass die Planet der Affen-Reihe aktuell eine der besten Filmreihen überhaupt ist. Für sie ist Maze Runner-Regisseur Wes Ball der größte Star des Films:



Wie zu erwarten gab es keinen besseren Regisseur als Wes Ball, um [die Reihe] zu übernehmen. Natürlich hatten die Zauberer von Wētā einen großen Anteil daran, aber es besteht kein Zweifel, dass Balls persönliches Können bei den visuellen Effekten wesentlich dazu beigetragen hat, dass dieser Film so unglaublich gut aussieht.

Germain Lussier, der bei Gizmodo und io9 über Filme, Serien und Popkultur schreibt, schließt sich den positiven Reaktionen an, hat aber auch ein paar Kritikpunkte:

Planet der Affen: New Kingdom macht der Affen-Saga alle Ehre. Ein ausgedehntes Abenteuer mit wunderbaren Effekten und Schauspielleistungen. [Der Film] hat VIEL zu sagen, was ihn thematisch unklar macht – auch das Ende *liebe* ich nicht – aber das sind kleine Kritikpunkte an einem ansonsten unterhaltsamen, fesselnden Film.

In den Augen von Digital Spy-Kritiker Ian Sandwell ist das neue Sci-Fi-Abenteuer ebenfalls gelungen. Genauso wie Lussier macht jedoch Abzüge in der B-Note:

Planet der Affen: New Kingdom ist eine starke Fortsetzung der Reihe. Es dauert eine Weile, bis der Film Fuß fasst, aber er steigert sich zu einem fesselnden zweiten Akt und einem spannenden Finale. Ich bin gespannt, wie es nach diesem verblüffenden Ende weitergeht.

Nicht nur die Affen beeindrucken. Mit der von The Witcher-Star Freya Allan gespielten Mae hat Planet der Affen: New Kingdom auch eine richtig starke menschliche Figur zu bieten, wie Brian Davids vom Hollywood Reporter anmerkt:

Freya Allans Mae ist die überzeugendste menschliche Figur, die in einem der neuen Affen-Film auf der Leinwand zu sehen ist.

Doch wie sieht es mit der Gretchen-Frage aus? Ist Planet der Affen: New Kingdom jetzt besser als die Caesar-Filme? Der Filmkritiker Michael Lee legt sich fest:

Planet der Affen: New Kingdom ist eine schöne Coming-of-Age-Geschichte, die sich um die Idee eines Vermächtnisses dreht und was damit passiert, wenn es in der Zeit verloren geht oder von den Bösen untergraben wird. [Der Film] übertrifft zwar nicht das, was Andy Serkis mit seiner Trilogie geschafft hat, aber Wes Balls Ansatz beweist, dass die Franchise noch viele Geschichten zu erzählen hat. Kevin Durands Leistung als Proximus Caesar macht diesen Film zu einem echten Highlight.

Ausgehend von den ersten Reaktionen kommt der neue Planet der Affen-Film sehr gut an und trägt das Blockbuster-Erbe von Avatar im Kino weiter, auch wenn er nicht ganz das meisterhafte Niveau der Vorgänger halten kann. Nun dürfen wir gespannt sein, wie das Meinungsbild ausfällt, wenn die ausführlichen Kritiken eintreffen.

Wann startet Planet der Affen: New Kingdom im Kino?

Ab dem 8. Mai 2024 könnt ihr euch selbst ein Bild von Planet der Affen: New Kingdom machen. Dann startet die Sci-Fi-Fortsetzung in den deutschen Kinos.