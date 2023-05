Grogu alias Baby Yoda hat bei Fans von The Mandalorian längst Kultstatus erreicht. Jetzt bekommt ihr die beste Baby-Yoda-Puppe bei Amazon besonders günstig.

Pünktlich zum Start der dritten Staffel von The Mandalorian und dem diesjährigen Star-Wars-Day am 4. Mai 2023 (May the 4th) gibt es bei Amazon ein echtes Schmankerl für Grogu-Fans: Ihr könnt die beste Baby-Yoda-Puppe auf dem Markt besonders günstig kaufen.



Baby-Yoda-Puppe bei Amazon zum Sparpreis Deal Zum Deal

Grogu hat bereits mit der ersten Staffel von The Mandalorian die Herzen der Fans erobert und sich längst einen Kultstatus erarbeitet. Die orginal lizenzierte Baby Yoda-Puppe von Hasbro kostet derzeit nur gut 50 Euro und ist damit 41 Prozent günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) *. Außerdem verkauft kein Händler diese Grogu-Version momentan günstiger. Hier lest ihr unsere Übersicht zu allen Amazon-Angeboten am May th 4th.

Baby-Yoda mit Macht-Funktion: Das bietet die Grogu-Puppe von Hasbro

Hersteller Hasbro richtet sich mit dieser Baby-Yoda-Puppe primär an eine junge Zielgruppe richtet. Es kommen aber auch erwachsene Star-Wars-Fans voll auf ihre Kosten. Die Puppe besteht aus Kunststoff und ist 21 cm groß. Obendrein verfügt Grogu über einen Mantel aus Stoff und eine abnehmbare Halskette.

Hasbro/Amazon Hasbro/Amazon Hasbro/Amazon Hasbro/Amazon

Das Highlight sind aber die beweglichen Körperteile sowie die Soundeffekte: Die batteriebetriebene Puppe kann mehr als 25 Kombinationen aus Sounds und Bewegungen ausführen, wenn man ihren Kopf berührt. Dabei gibt Grogu verschiedene Geräusche von sich, die Freude und Aufregung oder Müdigkeit signalisieren.



Grogu bewegt Augen, Ohren, Kopf und Arme bei Berührung automatisch. Streichelt ihr ihm dreimalig über den Kopf, nutzt er die Macht, indem er den Arm hebt, die Augen schließt und seufzt. Legt ihr Grogu auf den Rücken, schläft er ein und hält ein Machtnickerchen.



Kund:innnen sind in den Kommentaren auf Amazon von den Features der Puppe begeistert: Bei mehr als 3.900 Bewertungen erreicht der Grogu von Hasbro durchschnittlich 4,8 Sterne. Besonders die hochwertige Verarbeitung und der Niedlichkeitsfaktor sammeln hier Pluspunkte. Aber auch die Sound- und Bewegungseffekte überzeugen.



Alternativen zum Star-Wars-Day: Mehr Baby Yoda und anderes cooles Merchandise

Passend zum Star-Wars-Day am 4. Mai 2023 hat Amazon zwei weitere Baby-Yoda-Puppen im Angebot:

Ebenso findet ihr bei dem Online-Händler eine ganze Reihe zusätzliches Merchandise rund um Star Wars und die weit, weit entfernte Galaxis. Die Aktion läuft übrigens nur noch am 4. Mai bis 23.59 Uhr, also während des offiziellen Star Wars-Tages.



*Bei diesen Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine kleine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.