Deutsche Schauspiellegende Udo Kier ist tot: Er spielte unfassbare 275 Rollen

Die ganze Welt trauert um einen Kult-Schauspieler: Udo Kier ist am 23. November verstorben. Der Star arbeitete in 275 Rollen unter anderem mit Rainer Werner Fassbinder, Gus Van Sant und Lars von Trier zusammen.

Das Schauspiel hat am vergangenen Sonntag eine ihre einzigartigsten Stimmen verloren: Die deutsche Schauspiellegende Udo Kier, bekannt aus 275 Rollen in deutschen und internationalen Filmen, ist im Alter von 81 Jahren in Kalifornien verstorben, wie Variety berichtet.

Udo Kier liebte Bösewichter, drehte mit Rainer Werner Fassbinder und eroberte Hollywood

Udo Kier, bekannt für seine einzigartige Darstellung und seine häufige Besetzung in den Rollen von Bösewichtern, hatte eine unglaubliche Karriere: Bereits im Alter von 16 Jahren lernte er die spätere Regielegende Rainer Werner Fassbinder kennen, mit dem er später etwa Berlin Alexanderplatz und Lili Marleen drehen sollte.

Anfang der 1960er Jahre zog Kier nach London, um Englisch zu lernen. Zufällig lernte er den Regisseur Paul Morrissey kennen, der mit Andy Warhol arbeitete, und war für das Duo in mehreren Filmen zu sehen, 1973 etwa in Andy Warhols Frankenstein. Auch im Kult-Horrorfilm Suspiria von Dario Argento spielt er mit.

Nach dem Wiedersehen mit Fassbinder traf er auch auf den aufstrebenden dänischen Filmemacher Lars von Trier, mit dem ihn später eine enge Arbeitsbeziehung verbinden sollte: Sie drehten unter anderem Medea, Dancer in the Dark, Dogville und Melancholia zusammen. Kier wurde sogar der Taufpate von von Triers Sohn, wie der Guardian berichtet.

Schließlich war es aber Kiers Zusammenarbeit mit Gus van Sant (Good Will Hunting), die ihm die Tore Hollywoods öffnete: Nachdem er 1991 in My Private Idaho - Das Ende der Unschuld neben Keanu Reeves und River Phoenix zu sehen war, übernahm er diverse Nebenrollen in Blockbuster, oft im Sci-Fi, Horror- oder Fantasy-Genre. Dazu zählten unter anderem Blade, Ace Ventura - Ein tierischer Detektiv und Armageddon - Das jüngste Gericht.

Der in vielen künstlerischen Zirkeln beliebte Kier spielte zu dieser Zeit auch in mehreren Musikvideos des Mega-Stars Madonna mit, darunter Erotica und Deeper and Deeper. Ab den 2000ern arbeitete er mehrmals mit S. Craig Zahler (Bone Tomahawk) zusammen – in Brawl in Cell Block 99 und Dragged Across Concrete ist er zu sehen.

Kiers letzter, grandioser und gleichzeitig typisch idiosynkratischer Auftritt lässt sich aktuell noch im Kino sehen: In The Secret Agent spielt er einen jüdischen Mann im Brasilien der 1970er Jahre, der von Angehörigen der Militärjunta für seine Kriegswunden gefeiert wird.

Kier sagte einmal über seine Filme: "100 Filme sind schlecht, 50 kannst du mit einem Glas Wein anschauen und 50 sind gut." Wer herausfinden will, wie man beides auseinanderhält, sollte noch heute mit Kiers Werk beginnen.