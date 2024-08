Die erfolgreichste Dschungelcamp-Staffel ist wieder verfügbar – obwohl die Gewinnerin gerade vor Gericht steht

Vier Jahre haben Fans von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! auf diese Nachricht gewartet: Die Show von 2014 ist wieder online verfügbar und das, obwohl sich die Gewinner der Staffel gerade vor Gericht schweren Vorwürfen stellen muss.

Seit 2004 hat sich Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! schnell an die Spitze der Reality-TV-Welt gekämpft und erfreut sich Jahr für Jahr an einer Vielzahl treuer Fans. Die Staffel von 2014 boomte durch ihren Cast aber besonders und bescherte RTL die höchsten Einschaltquoten in der Geschichte der Sendung. Umso trauriger, dass dieses Schmuckstück der Reality-Geschichte 2020 vom Streamingdienst RTL+ offline genommen wurde. Grund dafür war Michael Wendler, der während der Corona-Pandemie mit Verschwörungstheorien um sich warf. Nun sind die Folgen von vor 10 Jahren zum Stream wieder abrufbar, was einigen Zuschauern übel aufstößt – und das nicht etwa wegen des Wendlers. Die Gewinnerin der Staffel steht nämlich aktuell vor Gericht.

Handschellen statt Krone? Melanie Müller muss sich heftigen Vorwürfen stellen

Melanie Müller hatte 2014 die Zuschauer und Zuschauerinnen auf ihrer Seite und konnte sich gegen die anderen Teilnehmenden durchsetzen. Das Erotikmodel gewann vor zehn Jahren die Dschungelkrone. Ihre Teilnahme an dem Format und der damit verbundene Sieg stellten sich als wahres Karrieresprungbrett für Müller heraus. Nach dem Dschungel folgten zahlreiche TV-Auftritte in Sendungen wie Grill den Henssler, Goodbye Deutschland, Das große Backen – Promispezial, Promis unter Palmen und ein weiterer Sieg 2021 bei Promi Big Brother. Melanie Müller erfreute sich großer Beliebtheit bei der TV-Community, doch das änderte sich in den letzten Wochen und Monaten. Sie machte immer wieder mit kontroversem Verhalten und obskuren Parolen auf sich aufmerksam. So auch im September 2022 als das TV-Sternchen bei einem Auftritt auf der Bühne mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Nachdem ein Video zu den Vorwürfen an die Öffentlichkeit geraten war, wies Melanie Müller alle Vorwürfe zurück. Für das Verwenden des rechtsradikalen Zeichens sollte sich Müller bereits Mitte Juni vor dem Amtsgericht in Leipzig erklären. Krankheitsbedingt sagte die Partysängerin bereits zwei Prozesstermine ab, war aber scheinbar doch so fit, dass sie währenddessen am Ballermann auftreten konnte. Der Prozess wurde nun auf Ende Juli und Mitte August verschoben. Sollte sie dort nicht auftauchen, soll es Konsequenzen haben.

"Werde RTL nie wieder schauen": Fans sind empört über die Entscheidung

Auf Instagram überraschte RTL+ die Reality-TV-Community. Zum 20-jährigen Jubiläum des Dschungelcamps sind alle Staffeln ab 2011 auf der Plattform zum Streamen verfügbar – darunter auch die gelöschten Folgen mit Michael Wendler. Viele Fans sind vollkommen aus dem Häuschen, dass sie die bisher beste Staffel der Kakerlaken-Show endlich wieder sehen können. Andere zeigen sich der erneuten Veröffentlichung eher kritisch gegenüber. Während sich der Sender weiterhin von der Meinung und den Taten des Schlagersängers distanziert, wird kein Wort über das Verhalten von Melanie Müller verloren. RTL muss sich deshalb jetzt der Kritik der Fans stellen. So heißt es in den Kommentaren unter anderem:

Warum bietet RTL Melanie Müller nach all den Ereignissen der letzten Monate immer noch eine Bühne? So ein Mensch gehört gecancelt. Werde RTL nie wieder schauen, wenn man solchen Menschen wie Melanie Müller immer noch eine öffentliche Plattform bietet.

Dass der Sender die Staffel aber trotz Gegenwind erneut runternehmen wird, ist unwahrscheinlich.