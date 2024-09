Die ersten drei Die Verräter-Kandidaten stehen fest – Fans sind skeptisch: "Nicht so viel Trash-TV"

Nachdem die neue Staffel von Die Verräter – Vertraue Niemandem! bereits einen Starttermin bekommen hat, wurden nun auch die ersten drei Kandidaten der neuen Staffel bekanntgegeben.

Nach dem riesigen Erfolg von Die Verräter – Vertraue Niemandem! war schnell klar, dass es eine neue Staffel geben wird. Das Reality-Krimi-Format kommt sogar unter einem besonders gruseligen Motto zurück: Halloween. Nun wurden endlich die ersten drei Kandidaten genannt, die sich in das Abendteuer wagen. Hier erfahrt ihr, wen Sonja Zietlow auf ihr Schloss eingeladen hat.

Bachelorette und Influencer: Sie sind bei Die Verräter dabei

RTL gibt jetzt die ersten der insgesamt 16 prominenten Teilnehmenden bekannt.

Gerda Lewis

Gerda Lewis ist hauptberuflich Influencerin. Die meisten dürften sie aber in ihrer Rolle als Die Bachelorette kennen. 2019 verteilte sie in der Datingshow die Rosen. Bereits ein Jahr zuvor stellte sie sich bei Germany’s Next Topmodel Heidi Klum. TV-Erfahrung konnte sie also schon sammeln. Doch ist sie auch fit genug, um Jagd auf die Verräter zu machen? Oder wird sie selbst zu einem?

Jessica Haller

Jessica Haller ist die zweite Bachelorette im Bunde. 2014 war Jessica noch selbst Kandidaten bei Der Bachelor bevor sie 2017 selbst die Rosen als Bachelorette verteilte. Seit mehreren Jahren ist sie jetzt glücklich mit ihrem damals Zweitplatzierten Johannes Haller verheiratet und die beiden haben ein Kind zusammen. Jessica aktuell als Influencerin tätig und wird Die Verräter ordentlich aufmischen.

Helge Mark

Helge Mark konnte als Theaterschauspieler und in einigen wenigen Filmen schon Kamera-Erfahrungen sammeln, doch das Reality-Format ist für ihn Neuland. Der breiten Maße dürfte Helge vor allem durch seine TikTok-Videos bekannt sein. Auf der Social-Media-Plattform machte er sich einen Namen. Mit seinem schauspielerischen Talent wird er sicherlich den ein oder anderen Kandidaten hinters Licht führen können.

"Bitte macht daraus kein Trash-Format": Fans sind skeptisch

Die Verkündung der ersten drei Kandidaten und Kandidatinnen sorgt bei einigen Fans für Unmut. Denn sie haben Angst, dass zu viele Influencer und Personen aus dem Trash-TV das Format zerstören könnten. So äußern etliche ihre Bedenken:

Ich hoffe, es kommen jetzt nicht alle Influencer rein. Letztes Mal war es eine super Mischung von interessanten Charakteren. Das würde das Format glaube ich sonst kaputt machen.

Auch ein weiterer User macht seinem Ärger auf dem Instagram-Account zur Sendung Luft: „Keine Ahnung, warum jedes gute Format mit Influencern zerstört werden muss.“ Ein weiterer wünscht sich "Bitte macht daraus kein Trash-Format".

Doch Gerda Lewis gibt der Community Entwarnung und gibt einen kleinen Vorgeschmack. „Warte doch erstmal ab. Ich kann dir sagen, wir Influencer ‚zerstören‘ die Staffel nicht.“

TV & Streaming: Wann läuft Die Verräter?

Das Halloween-Special von Die Verräter wird ab dem 10. Oktober auf RTL+ zum Streamen verfügbar sein. Wöchentlich wird eine neue Folge auf dem Streamingdienst kommen. Die erste Folge wird am gleichen Tag um 20:15 Uhr auf RTL ausgestrahlt.