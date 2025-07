Vom Metzger zum TV-Superstar: Die überraschenden Karriereanfänge deutscher Promis

Stars wie Stefan Raab, Sonja Zietlow und Co. zählen zu Deutschlands bekanntesten TV-Gesichtern. Doch was viele Fans nicht wissen: Ihre Karrieren starteten nicht in der Medienbranche. Wir verraten euch die kuriosen Jobs unserer Promis.

Heute zählen sie zu den bekanntesten Entertainern Deutschlands, doch jeder fängt mal klein an: Wir verraten euch, welche unerwarteten Jobs unsere Stars vor dem großen Durchbruch im Showbusiness hatten. Metzger und Co.: Das sind die kuriosen Jobs der Stars Stefan Raab Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Stefan Raab ist einer der prägendsten Medienschaffenden Deutschlands. Er stampfte unzählige TV-Shows aus dem Boden, sorgte für den einzigen deutschen ESC-Sieg der letzten 40 Jahre und erfand sogar Sport-Events wie die Wok-WM. Bevor er als VIVA-Moderator für Schabernack sorgte, hatte er einen überraschend bodenständigen Job: Stefan Raab hat eine Ausbildung zum Metzger absolviert – im damaligen Betrieb seiner Eltern. Dabei zeigte Raab bereits, wie intelligent der freche Entertainer wirklich ist: Seine Ausbildung schloss er als bester seines Innungsbezirks mit der Note "Sehr gut" ab. Schon gelesen? Diese Promis wurden beim Kultsender VIVA berühmt Sonja Zietlow Heute ist Sonja Zietlow bekannt dafür, selbst den griesgrämigsten Dschungelcampern die Stirn zu bieten. Aber sie war nicht immer die spitzzüngige Moderatorin, die wir heute so lieben. Bevor Zietlow im TV durchstartete, hatte sie mit der Entertainment-Branche so gar nichts am Hut. Tatsächlich war sie als Co-Pilotin bei der Lufthansa tätig. Als die junge Pilotin dann bei einer Datingshow mitmachte, wurde ihr Potenzial vor der Kamera erkannt und sie wurde direkt vom Fleck weg für kleinere Moderatorenjobs gebucht. Nachdem sie eine Zeit lang beide Karrieren miteinander zu vereinen versuchte, entscheidet sich Zietlow gegen das Piloten-Dasein und für die Karriere im TV. Oliver Welke Oliver Welke ist einer der bekanntesten Stars im deutschen TV. Als Moderator der satirischen heute-show nimmt er jeden Freitag Deutschlands Politiklandschaft aufs Korn und hat damit seit mehreren Jahrzehnten Erfolg. Kaum zu glauben, aber wahr: Welkes Karriere begann schon im Alter von vier Jahren – als Model. Ja, richtig gehört: Oliver Welke war in den 70ern das strahlende Kindergesicht auf einer Würstchenpackung. Er kam zu dem Job, weil sein Vater Inhaber einer Werbeagentur war und damit beauftragt worden war, die Verpackung für den Wurst-Hersteller zu designen. Weil das eigentliche Kindermodel ausfiel, durfte Welke sein Talent beweisen. Nena Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Nena ist eine waschechte Ikone der 80er und zählt mit über 25 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Vertreterinnen der Neuen Deutschen Welle. Mit 99 Luftballons landete sie einen weltweiten Hit, der sogar in den USA auf die vordersten Plätze der Charts kletterte. Doch bevor Nena mit ihrer flippigen Art Deutschlands Bühnen rockte, fing sie ganz bodenständig an: Auf Wunsch ihrer Eltern ging sie ins Handwerk und begann eine Ausbildung zur Goldschmiedin. Allerdings brach sie diese vorzeitig ab, um sich der Musik zu widmen.