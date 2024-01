Die größte Fantasy-Reihe aller Zeiten erscheint in neuer Edition: 11 Filme, die 9 Milliarden eingespielt haben

11 Filme und 1443 Minuten: Dieses Fantasy-Epos ist kaum zu toppen. Bald erscheinen alle Harry Potter-Filme und die Fantastische Tierwesen-Trilogie in einer neuen Gesamtedition.

Die Zahlen sind schon schwindelerregend. 1,7 Milliarden US-Dollar Budget und ein über 9 Milliarden Dollar hohes Einspielergebnis an den Kinokassen. Die Harry Potter-Reihe hat einen Siegeszug um den Globus angetreten und noch ist kein Ende in Sicht.

Jetzt könnt ihr euch alle Filme der Hauptreihe und alle drei Filme der Fantastische-Tierwesen-Prequels in einer Box bei Amazon sichern – und das in brillanter 4K-Ultra-HD-Auflösung.

Wizarding World 11-Filme-Collection bei Amazon Deal Zum Deal

Die Wizarding World 11-Film Collection erscheint am 8. Februar. Wenn ihr sie jetzt bei Amazon vorbestellt, könnt ihr sie direkt am Erscheinungstag in Empfang nehmen. Freut euch auf magische Unterhaltung und umfangreiche Bonus-Features rund um den Jungen mit der Blitznarbe.

Alle Harry Potter Filme und sämtliches Bonusmaterial: Die Wizarding World Collection

Warner Bros. Die 11-Film Collection

Harry Potter-Serie geplant

Natürlich hat sich bei 11 Filmen auch jede Menge Hintergrundmaterial angesammelt. Es gibt Deleted Scenes, interaktive Tours durch die Filmsets, Interviews mit Cast, Crew und der Schöpferin J.K. Rowling. Dazu gesellen sich zahlreiche Hintergrund-Dokumentationen zu jedem der Serienteile.

Indes horchten Fans auf, als im April 2023 eine neue Live-Action-Serie angekündigt wurde. Ob die eine Neuauflage nur wenige Jahre nach dem Ende der beliebten Filmreihe eine gute Idee ist – daran scheiden sich bislang die Geister. In unserem Podcast erfahrt ihr alles rund um die Harry Potter-Serie und falls ihr eine schriftliche Übersicht bevorzugt, haben wir diese natürlich auch für euch.

Es wird spannend zu sehen sein, was Warner Bros. noch alles aus der Harry Potter-Lizenz zaubert. Ganze 10 Jahre soll die Serie laufen und es ist nicht ausgeschlossen, dass sich daraus wiederum neue Filme ergeben. Man darf gespannt sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.