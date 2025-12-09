Die größte Fantasyserie von Disney+ ist zurück: Staffel 2 entführt in ein Meer voller Monster

Die größte Fantasy-Serie von Disney+ ist endlich zurück. Percy Jackson startet heute in Staffel 2 und darin erwartet euch auf aufregendes Abenteuer im Meer der Ungeheuer.

Bevor Christopher Nolan nächsten Sommer Die Odyssee mit Matt Damon auf der großen Kinoleinwand entfesselt, können Fans der griechischen Mythologie schon jetzt im Stream in eine familienfreundliche Version der Welt von Zyklopen, Sirenen und gefräßigen Meereskreaturen eintauchen.

Am heutigen 10. Dezember 2025 kehrt die Fantasyserie Percy Jackson mit ihrer 2. Staffel bei Disney+ zurück. Darin verschlägt es Percy (Walker Scobell) und seine Freund:innen Annabeth (Leah Jeffries) und Grover (Aryan Simhadri) auf die gefährlichen Gewässer eines Meeres voller schrecklicher Monster, denen sich einst auch Odysseus entgegenstellen musste.

Fantasy-Rückkehr bei Disney+: Das erwartet euch in Percy Jackson Staffel 2

Die 2. Staffel der Percy Jackson-Serie verfilmt den zweiten Band von Rick Riordans Romanreihe über die Abenteuer des Halbgottes: Im Bann des Zyklopen (im Original: Sea of Monsters). Im Gegensatz zur Filmadaption Percy Jackson 2: Im Bann des Zyklopen von 2013 entsteht die Disney+ Adaption allerdings mit direkter Beteiligung des Vorlagenschöpfers und größerer Nähe zum Buch. Zum Auftakt am 10. Dezember gibt es die ersten zwei Episoden zu sehen. Die sechs weiteren Kapitel werden im Wochentakt immer mittwochs bei Disney+ veröffentlicht.

Hier könnt ihr den Trailer zu Percy Jackson Staffel 2 schauen:

Percy Jackson - S02 Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von Staffel 2 setzt ein Jahr nach der Suche nach Zeus' Herrscherblitz ein und schickt die beiden Freunde Percy und Annabeth auf eine weitere waghalsige Quest. Denn ihr bester Freund, der Satyr Grover, wurde vom grausamen Zyklopen Polyphem in das berüchtigte Meer der Ungeheuer entführt. Außerdem befindet sich das einäugige Monstrum im Besitz des sagenumwobenen Goldenen Vlies. Es ist die einzige Rettung, um den vergifteten Baum Thalias und damit die Schutzbarriere des Camp Half-Blood zu retten.

Hilfreiche Unterstützung erhalten Percy und Annabeth dabei unter anderem vom jungen Zyklopen Tyson (Daniel Diemer), der sich als Percys Halbbruder und Sohn Poseidons enthüllt. Das Meer der Ungeheuer birgt aber noch weitere Gefahren abseits mythologischer Kreaturen wie Skylla und Charybdis. Denn auch ihr Widersacher Luke (Charles Bushnell) hat es auf das Goldene Vlies abgesehen, um damit die Wiederbelebung des finsteren Titanen Kronos voranzubringen.



Die Fantasyserie geht weiter: Percy Jackson Staffel 3 ist schon sicher

Nach Staffel 2 ist aber noch nicht Schluss. Eine 3. Staffel, die den Roman Der Fluch des Titanen (im Original: The Titan's Curse) adaptieren wird, hat Disney+ längst bestellt. Diese wird aktuell in Kanada gedreht und erscheint voraussichtlich im Dezember 2026. Ein erstes Bild gibt es bereits.



Mit der Staffel 3-Fortsetzung feiert die Percy Jackson-Serie einen überraschenden Meilenstein. Im Bereich der Live-Action-Eigenproduktionen schafften es bisher nur drei weitere Serien von Disney+ über eine 2. Staffel hinaus: die Comedy High School Musical: Das Musical: Die Serie (4 Staffeln), das Star Wars-Abenteuer The Mandalorian (3 Staffeln) sowie die Marvel-Serie Daredevil: Born Again, die bereits für Staffel 3 verlängert wurde.

