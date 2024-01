Die größte Netflix-Serie aller Zeiten kommt doch noch dieses Jahr zurück

Vor drei Jahren startete die bis heute erfolgreichste Netflix-Serie. Nun verkündet der Streaming-Dienst die heiß erwartete Rückkehr. Die 2. Staffel von Squid Game erscheint 2024.

Am 17. September 2021 veröffentlichte Netflix die 1. Staffel von Squid Game. Zu diesem Zeitpunkt konnte noch niemand ahnen, dass die südkoreanische Thriller-Serie wenige Wochen später zum Gesprächsthema Nr. 1 in der Serienlandschaft wurde. An Squid Game führte kein Weg vorbei. Jetzt kehrt die Serie endlich zurück.

Nach langer Wartezeit: Squid Game Staffel 2 startet 2024 bei Netflix und es kommt noch mehr

Im Januar 2022 wurde Squid Game offiziell um eine 2. Staffel verlängert. Im Gegensatz zu vielen anderen Netflix-Serien konnte der von Hwang Dong-hyuk geschaffene Survival-Albtraum keinen Jahresrhythmus einhalten. Wie Variety berichtet, gibt es jetzt aber gute Neuigkeiten für die Fans. Die 2. Staffel erscheint definitiv 2024 bei Netflix.

Ein konkretes Startdatum für die neuen Episoden steht noch nicht fest. Netflix führte die 2. Staffel von Squid Game jedoch zusammen mit Serien wie Avatar: Der Herr der Elemente und 3 Body Problem in einem Investor:innen-Call mit einer Veröffentlichung für 2024 auf. Wir gehen davon aus, dass bald nähere Infos zum Start eintreffen.

Bereits letztes Jahr konnten wir kurz in das Squid Game-Universum zurückkehren. Mit Squid Game: The Challenge launchte Netflix im November 2023 eine Game-Show, die das Konzept im Reality-Rahmen umsetzt: 456 Spieler:innen treten für ein Preisgeld von 4,56 Millionen US-Dollar gegeneinander an – natürlich ohne Blutvergießen.

Nun dürfen wir gespannt sein, wie die Geschichte im Original weitergeht. Mit über 2,2 Milliarden geschauten Stunden ist Squid Game die erfolgreichste Serie in der Netflix-Geschichte. Kein Wunder, dass der Streaming-Dienst große Pläne für den Ausbau des Franchise hat. Sogar ein Videospiel befindet sich in Arbeit.

Netflix hat dieses Jahr auch einige Film-Blockbuster zu bieten

In der neuen Ausgabe unseres Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die größten Streaming-Blockbuster 2024 an.

2024 dürfen wir uns bei Netflix u.a. auf die Fortsetzung zu Zack Snyders Rebel Moon und das Fantasy-Abenteuer Damsel mit Stranger Things-Star Millie Bobby Brown freuen. Darüber hinaus kehrt Eddie Murphy in seiner ikonischsten Rolle zurück.