Die größte MCU-Verschwörung nahm hier ihren Anfang: Der erste Avenger zieht auf Retro-Cover in den Krieg

Der erste Auftritt von Chris Evans als Captain America bereitete die größte MCu-Verschwörung vor. Eine neue Steelbook-Edition zeigt den ersten Avenger auf dem Weg in die Schlacht.

Die Zukunft von Captain America im Marvel Cinematic Universe (MCU) ist ungewiss. Immerhin nahm Chris Evans' Steve Rogers in Endgame seinen Abschied von Superheldendasein. Doch ein Blick zurück zu seinen Anfängen lohnt sich.

In Captain America - The First Avenger machte unser Held nicht nur eine beeindruckende Verwandlung durch. Mit der Einführung von Hydra wurde auch eine die größte Verschwörung der MCU-Geschichte vorbereitet. Nun erscheint Evans erster MCU-Auftritt in einer einmaligen Steelbook-Edition. Vorne drauf: Das schicke Retro-Cover der gefeierten Design-Firma Mondo.

Mächtige MCU-Verschwörung: Captain America 1 als Steelbook im Retro-Look

Neben Captain America als Mondo-Steelbook sind verfügbar:

© Disney Das Mondo-Steelbook für Captain America

Warum lohnen sich die Mondo-Steelbooks zu den Marvel-Filmen?

Zunächst: Sie sind einzigartig gestaltet und heben sich deutlich von üblichen Blu-ray-Covern ab. Zudem wurden die Edition in limitierter Stückzahl hergestellt, das macht sie attraktiv für Sammler*innen oder als Geschenk für Marvel-Fans.

Deshalb lohnt sich 4K für echte (Heim)Kino-Fans

Die 4K-Blu-ray ist derzeit das am höchsten auflösende Format für Heimvideo-Scheiben, das es gibt. Die hohe Auflösung ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen der Filme, die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei Blockbustern mit großen Actionschauwerten und aufwendiger Ausstattung wichtig ist.

