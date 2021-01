Neuer Captain America nach Chris Evans: MCU-Serie klärt die Nachfolge - aber erst sehr spät

Im März startet die neue MCU-Serie rund um Falcon und den Winter Soldier. Einer der Stars hat jetzt darüber gesprochen, wie darin der neue Captain America bestimmt wird.

Bei Disney+ ist das Marvel Cinematic Universe (MCU) mit WandaVision gerade aufregend in die neue Phase 4 gestartet. Die Serie ist aber erst der Auftakt einer neuen Strategie, bei der sich Kino-Blockbuster mit Serien bei dem Streamingdienst abwechseln.

Nach WandaVision folgt im März bei Disney+ dann eine Serie über die beiden Superhelden Falcon aka Sam Wilson und Winter Soldier aka Bucky Barnes. Bekannt ist schon, dass es darin vor allem darum gehen wird, die Nachfolge für Captain America nach Avengers 4: Endgame zu bestimmen.

Im Interview hat Falcon-Star Anthony Mackie jetzt wieder über The Falcon and The Winter Soldier gesprochen und Hinweise darüber gestreut, wann der neue Captain America in der Serie ungefähr feststeht.

Schaut hier den ersten Trailer zu der kommenden Marvel-Serie!

The Falcon and the Winter Soldier - S01 Trailer (English) HD

Neuer Captain America steht in MCU-Serie wohl erst am Ende fest

Wie ComingSoon berichtet, hat Anthony Mackie als Gast in der Rich Eisen Show über die Nachfolge von Chris Evans' Steve Rogers in The Falcon and the Winter Soldier gesprochen. Als Mackie gefragt wird, ob Falcon der nächste Captain America wird, antwortet der Schauspieler:

Am Ende von Endgame akzeptierte Sam den Schild nicht. Wenn du dich erinnerst, sagte er zu Steve: 'Es fühlt sich nicht richtig an, weil dieser Schild dir gehört.' Die Serie ist also ein langer Weg, um herauszufinden, wer Captain America sein wird. Wo der Schild landen wird und ob Captain America als offizieller Titel zurückkommt und jemand diesen Spitznamen wieder annehmen wird.

Hier könnt ihr euch das Gespräch dazu anschauen:

Auch wenn der Star nicht ausdrücklich vom Ende spricht, wird es deshalb wohl bis zum Finale der Serie dauern, bevor die Nachfolge von Captain America geklärt ist. Davor dürfen sich Marvel-Fans aber auf krachende Blockbuster-Qualität freuen. Die 6 Folgen von The Falcon and the Winter Soldier sollen rund 150 Millionen Dollar Budget verschlungen haben. Dadurch kann die Action der Serie mit den gewohnten MCU-Kinofilmen mithalten.

In Deutschland startet The Falcon and the Winter Soldier am 19. März 2021 bei Disney+. Neben Anthony Mackie und Sebastian Stan in den Hauptrollen sind in der Serie unter anderem noch Daniel Brühl als Baron Helmut Zemo, Emily VanCamp als Sharon Carter und Wyatt Russell als John Walker aka U.S. Agent dabei.

