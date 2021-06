Die größte Sci-Fi-Serie des Jahres gibt es nicht bei Netflix oder Amazon: Der Trailer ist absolut umwerfend

Ihr wartet auf die nächste große Science-Fiction-Serie bei Netflix oder Amazon Prime? Guckt mal zu Apple TV+, da erscheint ein wahres Monstrum des Genres noch dieses Jahr.

Vielleicht trifft es am Ende alles nicht zu, aber wenn ihr den neuen Trailer zu Foundation gesehen habt, werdet nicht anders können, als große Hoffnung für das Sci-Fi-Genre und die moderne epische Serie an sich zu fühlen.

Apple TV+ hat die Foundation-Roman-Reihe von Isaac Asimov (ja, das ist der Erfinder der Robotergesetze) zu einer Serie verwandelt. Und der Streamingdienst, der uns Ted Lasso, The Morning Show, For all Mankind und mehr brachte, scheint sein Händchen für sorgfältige Produktionen ein weiteres Mal zu beweisen.

Foundation: Umwerfender Sci-Fi-Trailer mixt Game of Thrones, Dune & Blade Runner

Foundation - S01 Trailer 2 (English) HD

Das ist alles gerade viel Hype und Spekulation. Aber der Trailer zu Foundation gibt mehr als genug Anlass dazu. Es wirkt, als hätte hier jemand (Genau genommen The Dark Knight-Autor David S. Goyer) eine Serie mit dem erzählerischen Anspruch von Game of Thrones erschaffen, dazu philosophische und ethische Motive aus Westworld übernommen und von der Bildgewaltigkeit und Grenzenlosigkeit der Dune-Welt geliehen. Bekannte Darsteller wie Jared Harris und Lee Pace geben in dem Bilderstrom Orientierung.

Mit dieser scheinbar perfekt austarierten Mischung wird dieses Jahr vermutlich keine Produktion der Konkurrenz von Amazon und Netflix mithalten können.



Die Handlung des Sci-Fi-Monstrums Foundation

Das Galaktische Imperium, welches sich über die gesamte Milchstraße erstreckt, steht vor einem Zusammenbruch. Das berechnet der Mathematiker Hari Seldon (Jared Harris) durch seine Forschungen in mathematischer Soziologie und sagt ein 30.000 Jahre anhaltendes dunkles Zeitalter voraus, ehe sich ein neues Imperium formen kann.

Um die Entwicklung gezielt zu manipulieren und das Zeitalter zwischen den Imperien drastisch zu verkürzen, gründet Seldon die Foundations. Dies sind zwei Gruppen von Wissenschaftlern und Ingenieuren, die dafür sorgen sollen, dass ein neues galaktisches Imperium nach dem Fall des aktuellen möglichst schnell wieder entstehen kann.



Die erste Folge Foundation startet am 24. September 2021 bei Apple TV+

