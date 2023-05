Die Marvel-Figur von Charlize Theron wurde wohl komplett vergessen, aber sie ist überhaupt nicht traurig deswegen

In der Abspann-Szene von Doctor Strange 2 spielte Charlize Theron eine der wichtigsten neuen Figuren aus dem Marvel-Universum. Seitdem hat sich das Studio aber nicht mehr bei ihr gemeldet.

In der ersten Abspann-Szene von Doctor Strange in the Multiverse of Madness bekam Fast and Furious 10-Star Charlize Theron einen Auftritt. Sie schlüpfte für einen kurzen Moment in die Rolle der mächtigen Marvel-Zauberin Clea, die in den Comics zu den wichtigsten Doctor Strange-Figuren zählt.

In einem aktuellen Interview wurde Theron nach ihrer MCU-Zukunft gefragt. So wie es aussieht, kehrt die gerade erst vorgestellte Marvel-Figur nicht so schnell zurück.

Charlize Therons Marvel-Zukunft nach Doctor Strange 2 ist völlig unklar

Wie Comic Book berichtet, sprach Josh Horowitz von MTV bei der Fast & Furious 10-Premiere in Rom mit Theron auch über ihre Marvel-Zukunft. Dabei sagt die Schauspielerin, dass sie bis jetzt noch keinen Anruf bekommen hat. Lachend und unbesorgt fragt sie nach, ob das etwas Schlechtes sei:

Welche Rolle spielte Charlize Theron in Doctor Strange 2?

In der ersten Doctor Strange 2-Abspann-Szene hatte Theron einen kurzen Auftritt als Clea. In den Comic-Vorlagen ist sie ein mächtiges Wesen aus der Dunklen Dimension und herrscht über diese später sogar. Clea und Stephen Strange verlieben sich schließlich ineinander und führen eine ungewöhnliche Fernbeziehung zwischen der Erde und der Dunklen Dimension. Mehr dazu lesen: Die Doctor Strange 2-Abspannszene mit Charlize Theron erklärt.

So wie es aussieht, ist für Theron als Clea im aktuellen MCU-Platz aber gar kein Platz mehr vorgesehen. Die Schauspielerin nimmt es mit Humor und scheint sich gar keine Gedanken über ihre Marvel-Zukunft zu machen.

Im Kino könnt ihr Charlize Theron gerade in Fast & Furious 10 sehen. Hier kehrt sie als Bösewichtin Cipher zurück, um sich ein knallhartes Duell mit Michelle Rodriguez' Letty zu liefern.

