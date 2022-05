Die Doctor Strange 2-Abspannszenen erklärt: Lang erwartete Marvel-Figur kommt endlich ins MCU

Doctor Strange in the Multiverse of Madness führt die Tradition der Abspannszenen im Marvel Cinematic Universe fort. Was euch in den 2 Post-Credit-Szenen des MCU-Blockbusters erwartet, erfahrt ihr hier.

Das Marvel Cinematic Universe beschreitet mit Sam Raimis schaurigen Doctor Strange in the Multiverse of Madness neue Pfade. Die Meinungen dazu sind gespalten. Auch wenn das schräge Abenteuer mit Benedict Cumberbatch und Elizabeth Olsen viel Neues zu bieten hat, bleibt eine Sache beim Alten. Wie für MCU-Filmen üblich gilt auch hier: Wenn der Abspann einsetzt, solltet ihr auf keinen Fall sofort den Kinosaal verlassen.

Gleich zwei Post-Credit-Szenen erwarten euch am Ende von Doctor Strange 2. Eine davon stellt eine neue Marvel-Figur samt Star-Besetzung vor. Wir erklären euch beide Abspannszenen. Ab hier folgen natürlich Spoiler!

Die erste Doctor Strange 2-Abspannszene bringt mächtige Marvel-Zauberin ins MCU

Im Finale von Doctor Strange 2 scheint die größte Gefahr für das Multiversum gebannt. Wanda (Elizabeth Olsen) ließ von ihrem finsteren Plan ab und zerstörte nicht nur sämtliche Darkholds, sondern auch der Scarlet-Witch-Tempel auf dem Berg Wundagore. Ganz ohne Konsequenzen wird Stephen Stranges (Benedict Cumberbatch) Reise in das Multiversum aber nicht bleiben.

In der Mid-Credit-Szene begegnet Stephen Strange auf der Straße mitten in New York einer seltsam gekleidete Frau im lila Outfit. Diese wird von Hollywoodstar Charlize Theron gespielt und ist niemand geringeres als Clea. Sie ist eine der wichtigsten Doctor Strange-Personen aus den Marvel-Comics, deren MCU-Auftritt Fans schon lange erwartet haben.

© 20th Television / Marvel Comics Charlize Theron / Clea

Auch wenn Stephen sie noch nie in seinem Leben gesehen hat, scheint Clea bestens über ihn und seinen Trip ins Multiversum Bescheid zu wissen: "Du hast eine Inkursion verursacht. Wir müssen das in Ordnung bringen." Gemeint ist damit die Kollision zweier Universen, die durch Reisen in das Multiversum verursacht werden. Ist jetzt sogar das MCU bzw. das Universums 616 in Gefahr?

Clea schneidet mit einem magischen Schwert ein Portal in die Luft, hinter dem die Dunkle Dimension zu erkennen ist, in welcher Stephen im ersten Doctor Strange-Film gegen Dormammu kämpfte. Sie lädt ihn auf ein gemeinsames Abenteuer ein. Und Stephen, dessen kürzlich erschienenes Drittes Auge sich öffnet, nimmt das Angebot an.

Doctor Strange beginnt eine neues MCU-Abenteuer: Aber wer ist Clea eigentlich?

Wer ist Clea überhaupt? In den Marvel-Comics ist sie ein mächtiges Wesen aus der Dunklen Dimension und herrscht über diese später sogar als Sorceress Supreme. Ihre magischen Fähigkeiten sind denen Stephen Stranges ebenbürtig. Die beiden arbeiten nicht nur zusammen, sondern verlieben sich auch ineinander und führen eine komplizierte Fernbeziehung zwischen der Erde und der Dunklen Dimension.

Schaut euch die Video-Review zu Doctor Strange 2 an:

Doctor Strange 2 ist ein ECHTER Sam Raimi Film | Multiverse of Madness Review

Im MCU musste Doctor Strange am Ende des Films erkennen, dass er und Christine Palmer (Rachel McAdams) niemals zusammen sein können. Mit dem Auftritt der Marvel-Zauberin Clea scheint sein Liebesglück nun wieder in Reichweite zu sein. Wir dürfen gespannt sein, wann und wie uns das MCU ihr gemeinsames Abenteuer präsentieren wird.

Dass es ein Wiedersehen gibt, steht außer Frage. Denn am ganz am Ende der Credits erwartet Marvel-Fans eine kurze Ankündigung, die wir schon so oft im MCU gesehen haben: Doctor Strange wird zurückkehren.

Die Post-Credit-Szene: Doctor Strange 2 endet mit einem Gag

Ganz am Schluss folgt eine kurze Bonusszene, die noch einmal Bruce Campbells Figur des Pizza Poppa zurückbringt. Campbell hatte bereits Cameos in allen Spider-Man-Filmen von Sam Raimi und spielte die Hauptrolle in dessen Evil Dead-Franchise.

© Sony Pictures Bruce Campbell in Spider-Man 2

Zuvor im Film wurde der Straßenverkäufer Pizza Poppa von Doctor Strange verhext, sodass er sich in bester Evil Dead-Manier mit einer unkontrollierten Hand ins Gesicht schlägt. Aber dieser Fluch wurde nie aufgehoben.

Pizza Poppa aus dem Universum 838 schlägt sich noch immer in sein mittlerweile stark geschundenes Gesicht. Doch plötzlich kann er endlich damit aufhören. Erleichtert schreit er: "Es ist vorbei!". Und damit ist auch das Kinoerlebnis von Doctor Strange in the Multiverse of Madness vorbei.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wie hat euch der überraschende Auftritt von Charlize Theron als Clea am Ende gefallen?