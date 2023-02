Die nächste Bond-Bewerbung von Game of Thrones-Star: Amazons Action-Kracher Citadel hat einen geheimen Teaser und Starttermin

Game of Thrones-Star Richard Madden stürzt sich in der neuen Amazon-Serie Citadel der Avengers 4-Regisseure in Agenten-Action. Jetzt gibt es einen Start-Termin und versteckten Teaser für den Bond-Ersatz.

Neben seiner bekanntesten Rolle als Robb Stark in Game of Thrones hat sich Richard Madden als Personenschützer in der BBC-Serie Bodyguard schon für Agenten-Figuren empfohlen. In einer kommenden Amazon Prime-Serie löst er dieses Versprechen ein. Wir haben aktuelle Infos zu dem Action-Thriller Citadel für euch, hinter dem die Russo-Brüder (Avengers 3: Infinity War und Avengers 4: Endgame) stecken. Schaut hier noch einen Trailer zu Bodyguard mit Richard Madden: Bodyguard - S01 Trailer (English) HD Amazons Citadel verspricht packende Agenten-Action Die kommende Action-Serie handelt von der titelgebenden Spionage-Agentur, die von einem mächtigen Syndikat namens Manticore zerstört wurde. Dadurch wurden die Erinnerungen der Elite-Agent:innen Mason Kane (Richard Madden) und Nadia Sinh (Priyanka Chopra Jonas) ausgelöscht. Als Mason von dem ehemaligen Citadel-Kollegen Bernard Orlick (Stanley Tucci) aufgespürt wird, soll er mit seiner früheren Kollegin Nadia den Plan von Manticore für die Errichtung einer neuen Weltordnung verhindern. Neben ersten Bildern von den Stars Richard Madden und Priyanka Chopra Jones hat sich auf einem Foto auch ein QR-Code zum Scannen versteckt, der den ersten Teaser zur Amazon-Serie enthüllt: Amazon Citadel Den Citadel-Teaser könnt ihr euch hier direkt anschauen: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Auch das Start-Datum für den neuen Bond-Ersatz der Avengers-Macher wurde enthüllt. Die ersten beiden Folgen Citadel werden am 28. April 2023 bei Amazon Prime veröffentlicht. Der Rest der insgesamt sechs Episoden erscheint dann im Wochentakt jeden Freitag. Bei Amazon: Überbrutale Sci-Fi-Action: Härter als Deadpool, fast so witzig & viel spannender *

