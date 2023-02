Die nächste Superhelden-Krise steht fest: Bizarre Vorwürfe über Zustände bei Joker 2 mit Lady Gaga und Joaquin Phoenix

Aktuell laufen die Dreharbeiten zu Joker 2: Folie à deux. Während DC-Fans gespannt auf die Fortsetzung warten, gibt es Berichte vom Set, die gleichermaßen absurd wie besorgniserregend klingen.

Joker 2: Folie à deux sorgt mit unerwarteten Schlagzeilen für Aufsehen. Während bei DC-Verfilmungen für gewöhnlich das kreative Chaos den Produktionsplan prägt, scheint bei dem zweiten Teil der Joker-Saga ein ganz anderes Problem am Set vorzuherrschen: Kompars:innen beschweren sich über zu wenig Klopausen.



Wie die Boulevardzeitung TMZ von ihren Quellen erfahren hat, gab es in den vergangenen Wochen mehrere Beschwerden aufgrund des straffen Zeitplans. Bis zu zwei Stunden ohne Unterbrechung soll gedreht worden sein. Wer auf die Toilette wollte, musste sich mit einer sehr guten Begründung an die Vorgesetzten wenden.

Joker 2 lässt seine Kompars:innen nicht auf die Toilette gehen

Ausgehend von TMZ wird der Gang zum stillen Örtchen oft verweigert, selbst wenn es dringend ist. Einige Kompars:innen trauen sich gar nicht mehr bei einer Regieassistenz nachzufragen, da andere bereits beschimpft wurden. Selbst zwischen verschiedenen Set-ups soll es nicht möglich sein, eine Toilette aufzusuchen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Joker schauen:

Joker - Trailer (Deutsch) HD

Die Situation ist offenbar so drastisch, dass der Griff zur Wasserflasche mit folgenden Worten kommentiert wird: "Warum trinkst du noch mehr Wasser? Damit du schon wieder pinkeln musst?" Laut TMZ wurde der Fall daher an die Screen Actors Guild (SAG), die US-amerikanische Gewerkschaft für Schauspielende, herangetragen.

Die SAG hat untersucht, ob bei Joker 2: Folie à deux eine Verletzung der Pausenzeit vorliegt. Warner Bros. Discovery soll bei der Untersuchung bisher sehr kooperativ gewesen sein. Abgeschlossen ist sie allerdings noch nicht. Die SAG will das Set weiterhin überwachen, um die Rechte der Kompars:innen zu schützen.

So absurd die Vorwürfe klingen: Es ist nicht das erste Mal, dass solche Schlagzeilen in Verbindung mit einem DC-Film auftauchen. Tatsächlich ereignete sich beim Dreh zum ersten Teil ein ähnlicher Eklat, als mehrere Menschen drei Stunden lang in einem U-Bahn-Waggon eingesperrt waren und auf die Gleise urinieren mussten.

Joker 2: Folie à deux startet am 3. Oktober 2024 in den deutschen Kinos.

