Die neue Game of Thrones-Edition gibt es jetzt deutlich günstiger - 4K-Blu-ray-Box mit besserem Bild & vielen Extras

Der Preis geht stark runter: Amazon bietet die beste Game of Thrones-Edition mit allen Staffeln zum Rabatt-Preis an. Wir fassen die Vorteile zusammen und bringen euch zum Angebot.

Amazon setzt die begehrte Game of Thrones-Box in 4K und mit allen 8 Staffeln erheblich im Preis runter. Das geschieht im Rahmen einer Oster-Angebots-Aktion. Normalerweise kostet die Box 167,99 Euro. Der Angebotspreis liegt 43 Euro drunter bei 124,97 Euro.

Der Nachlass beträgt 25 Prozent und gilt ab heute bis voraussichtlich zum 31. März.

Das 4K Ultra HD Box Set bietet über 70 Stunden Game of Thrones-Unterhaltung auf Deutsch. So könnt ihr die komplette Geschichte von Jon Schnee (Kit Harington), Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) und Tyrion Lannister (Peter Dinklage) noch einmal erleben. Der größte Vorteil der Box ist allerdings die Bild- und Tonqualität.

In Staffel 1-8 sehen wir aufregende Actionsequenzen wie die Schlacht am Schwarzwasser und die Schlacht der Bastarde. Aber auch das atmosphärisch dichte Szenenbild, die Kostüme und Schauplätze zeichnen GOT aus. All das kommt auf den UHD Blu-rays erst richtig zur Geltung.

Die teuerste Game of Thrones-Folge endlich in exzellenter Qualität

So wirkt die teuerste Game of Thrones-Folge, Die Lange Nacht, plötzlich nicht mehr "zu dunkel", sondern perfekt. Starke Kontraste und so gut wie keine Fraktale stellt das PC Magazin im Artikel zur Box fest.

Wer die riesige Schlacht nur in Streaming-Qualität kennt, sieht sie dank der UHD Blu-rays mit neuen Augen.

Was bietet das Komplett-Box-Set von Staffel 1-8 noch?

© HBO/Amazon Das Game of Thrones 4k Staffel 1-8 Box Set

Das Box-Set enthält 8 Staffeln Game of Thrones in Dolby Digital 5.1 (deutsche Tonspur) und Dolby Atmos 3D-Sound (englische Tonspur). Zusätzlich gibt es zahlreiche Extras, wie Audiokommentare und Making-Ofs.

Folgende Extras der UHD Blu-rays sind am interessantesten:

Das Reunion Special mit allen großen Stars der Serie, darunter Sean Bean, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage sowie Überraschungs-Auftritten.

mit allen großen Stars der Serie, darunter Sean Bean, Emilia Clarke, Sophie Turner, Maisie Williams, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau, Peter Dinklage sowie Überraschungs-Auftritten. Die große Dokumentation Die letzte Wache

Die letzte Wache Conquest & Rebellion: Eine animierte Geschichte der Sieben Königslande

Freut euch zusätzlich auf geschnittene Szenen und erhellende Einblicke in die Arbeit hinter den Kulissen. Wie entstanden die Drachen? Was ist an Königsmund echt und was wurde am Computer animiert? Diese und viele weitere Fragen zu den Hintergründen von Game of Thrones beantwortet das Bonusmaterial des Box-Sets.

Was kostet die Game of Thrones 4K Ultra HD Staffel 1-8 Box?

Bei Amazon kostet das 4K Box-Set mit Staffel 1-8 auf Deutsch aktuell 167,99 Euro. Damit ist das Set günstiger als bei Anbietern wie MediaMarkt und Saturn.

Wer keinen 4K-Fernseher daheim hat, schnappt sich die Blu-ray-Box. Normalerweise kostet sie 124,93 Euro. Zuletzt wurde der Preis auf 119,99 Euro reduziert.

Besonders edel: Die Limited Collector's Edition mit allen GOT Staffeln

© HBO/Amazon Die Limited Collector's Edition

Wer die Fantasy-Serie in einer besonderen Sammler-Fassung daheim haben oder verschenken will, sollte einen Blick auf die Limited Collector's Edition der kompletten Serie werfen. Diese Edition bietet alle Staffeln und Extras in einer aufwendig gestalteten Hülle. Für 379,90 Euro gehört die Edition euch.

Mit 73 GOT-Folgen und zahlreichen Stunden Bonusmaterial könnt ihr also noch einmal in die Welt von Westeros abtauchen oder einem geliebten Menschen ein feines Weihnachtsgeschenk machen. Es soll ja immer noch Leute geben, die Game of Thrones noch nie gesehen haben...

*Bei diesem Link zu Amazon handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Kaufs über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.

Habt ihr Game of Thrones schon komplett daheim stehen?