Die neue Herr der Ringe-Box lässt keinen Wunsch offen: 6 Filme in allen Fassungen und absoluter Top-Qualität

Passend zur neuen Amazon-Serie gibt es eine allumfassende Herr der Ringe-Box. Sie enthält alle bisherigen Kinofilme in mehreren Versionen. Und in 4K.

Das Herr der Ringe-Franchise wird bald um die Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht erweitert. Wer sich als Fantasy-Fan auf den neuesten Stand bringen oder einfach schon immer die definitive Sammlung aller J.R.R. Tolkien-Leinwandabenteuer besitzen wollte, kann sich jetzt freuen. Die Mittelerde 6-Film Collection in 4K Ultra-HD ist bald da.

Neue Herr der Ringe-Box berauscht in 6 Filmen, 2 Fassungen und lupenreinem 4K

Wie der Name bereits andeutet, enthält die Blu-ray-Box alle sechs bisherigen Kino-Ausflüge in die Herr der Ringe-Welt. Dazu zählen die erste Herr der Ringe- und die Hobbit-Trilogie. Alle Filme sind in 4K als Kinofassung und Extended Cut verfügbar.





© Warner Home Die Der Herr der Ringe-Box

Wann erscheint die große neue Herr der Ringe-Collection?

Die neue 4K Ultra HD-Box ist bei Amazon und allen anderen Anbietern ab dem 13. Oktober 2022. Einen Tag später endet bei Amazon Prime Video die erste Staffel Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Perfektes Timing, um sich mit neuer Leidenschaft wieder den Kinofilmen zu widmen.

Wie sieht das Bonusmaterial der Herr der Ringe-Box aus?

Die Zusatzinhalte zur neuen Herr der Ringe-Box wurden noch nicht offiziell bekanntgegeben. Traditionell fällt die Ausstattung bei Mittelerde-Boxen aber großzügig aus. Die Box soll 15 Blu-ray-Discs enthalten, sehr wahrscheinlich findet ihr dort die vielen Hintergrund-Dokus, die schon lange zur Standard-Ausstattung gehören.

