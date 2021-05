Die neue Star Wars-Trilogie gibt es jetzt endlich komplett in der tollen Steelbook-Edition - Die Motive erinnern ans Kino

Für Star Wars- und Steelbook-Fans gibt es jetzt die gesamte Skywalker-Saga in einer schicken neuen Edition. Hier findet ihr alle Infos zu den Neuveröffentlichungen.

Disney hat in den vergangenen Wochen und Monaten alle Star Wars-Filme in einer neuen Steelbook-Edition herausgebracht. Zuerst wurde die Prequel- und die Original-Trilogie veröffentlicht. Ab heute gibt es auch die verbleibenden Filme der Skywalker-Saga. Die Spin-offs, Rogue One und Solo, sind ebenso ab sofort erhältlich.

Im Gegensatz zu früheren Steelbook-Veröffentlichungen der Star Wars-Filme zieren dieses Mal keine alternativen Motive die Cover. Stattdessen setzen die neuen Steelbooks auf die Magie der Kinoposter - und das sieht besonders bei den Prequels sehr schön aus.

Ganz neu: Die Sequel-Trilogie in der neuen Steelbook-Edition:

Bereits erschienen: Die Prequel und die Original-Trilogie:

Auch Rogue One und Solo gibt es in der neuen Steelbook-Edition:

Hier könnt ihr euch die einzelnen Cover-Motive der Star Wars-Filme im Detail anschauen und euch zurück an die Kinobesuche erinnern.

© Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney © Disney

Das einzige Manko dieser nach wie vor gelungen Veröffentlichung ist die Wahl des Motivs bei Episode 5. So eindrucksvoll Darth Vader in den Filmen als Bösewicht in Erscheinung tritt - das Poster mit seiner Maske passt nur bedingt zu den anderen Steelbooks. Auf die perfekte Veröffentlichung aller Star Wars-Filme müssen wir uns wohl noch gedulden.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Schlagt ihr bei den neuen Star Wars-Steelbooks zu?