Die peinlichsten Pannen bei Wer wird Millionär: Für eine ist Günther Jauch höchstpersönlich verantwortlich

Seit über 25 Jahren ist Wer wird Millionär? eine etablierte Quizshow im deutschen Fernsehen. Im Laufe der Zeit ist es bei der Show mit Moderator Günther Jauch schon zu der einen oder anderen Panne gekommen.

Günther Jauch moderiert seit über 25 Jahren Wer wird Millionär? und hat dabei schon einige Pannen erlebt. Ein Überblick über ausgewählte Pannen aus den letzten Jahren.



Telefonjoker bei Wer wird Millionär? will partout nicht rangehen

In einer Sendung im April 2023 stand die Kandidatin vor der 125.000-Euro-Frage. Da sie sich bei der Frage nicht sicher war, griff sie auf den Telefonjoker zurück. Bei der Durchwahl des Telefonjokers war jedoch mehrmals das Klingeln, zum Teil auch das Besetztzeichen zu hören. Als schließlich die Oma des Telefonjokers abhob, antwortete Jauch:



Das freut mich, dass ich Ihre Bekanntschaft mache. Ist er denn in Ihrer Nähe oder darf er noch nicht so allein ans Telefon gehen?



Da der Telefonjoker nicht vor Ort war, suchte die Großmutter im Haus nach der Telefonnummer, wobei das gesamte Publikum mithörte. Es stellte sich heraus, dass der Joker bei seiner Mutter war. Als Jauch dort anrief, erhielt er jedoch nur die Ansage "Kein Anschluss unter dieser Nummer". Nach mehreren Anrufen gab die Regie schließlich auf. Die Kandidatin ging am Ende mit bei Wer wird Millionär? mit 64.000 Euro nach Hause.

Günther Jauch sagte versehentlich die Antwort

In der 3-Millionen-Euro-Woche 2023 gab Günther Jauch versehentlich die Antwort auf eine Frage vor. Bei 16.000 Euro musste die Kandidatin eine Frage zu einem Gedicht von Eduard Mörike beantworten, wobei die Antwortmöglichkeiten direkt aus dem Gedicht stammten.



Jauch machte den Fehler, das Gedicht in Auszügen zu zitieren. Daraus konnte die Kandidatin die richtige Antwort erraten. So erklärte sie Jauch: "Weil das vom Reim her passt. Das ist Antwort C, Herr Jauch" Somit lag sie bei der Antwort richtig und gewann 16.000 Euro.





Bei Wer wird Millionär? standen die falschen Antworten zu einer Frage zur Auswahl

Eine der größten Pannen der letzten Jahre ereignete sich beim Oster-Special 2023. Bei der Frage "Unter welchem Begriff lassen sich Empanadas, Gyoza, Manti, Piroggi und Raviolo zusammenfassen?" kam es zu folgenden 4 Antwortmöglichkeiten: Schlüsselspieler, Türstürmer, Schlosstorwart, Zylinderverteidiger.



Jauch erkannte sofort den Fehler und schoss gegen die Regie:



Das kann nicht stimmen. Leute könnt ihr mal euer Kölsch-Fass...



Schließlich wurde die Frage ausgewechselt. Tatsächlich hat sich ein ähnlicher Vorfall zur 3-Millionen-Euro-Woche im letzten Jahr ereignet. Das fiel Günther Jauch jedoch nicht auf und so durfte die Kandidatin ein zweites Mal antreten.



Wo man Wer wird Millionär? sehen kann

Wer wird Millionär? läuft jeden Montag um 20.15 Uhr auf RTL. Ältere Folgen und die aktuelle Folge vorab gibt es on demand bei RTL+.

