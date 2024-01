"Die Plackerei ermüdet ihn": Das hat Blue Bloods-Star Tom Selleck nach dem Ende der Hit-Serie vor

Tom Selleck feiert mit seiner Polizei-Serie Blue Bloods große Erfolge. Nach dem großen Finale der Krimi-Story in Staffel 14 möchte er der TV-"Plackerei" aber vorerst den Rücken kehren.

Nach dem Blue Bloods-Ende: Tom Selleck kümmert sich um seine Avocados

Tom Selleck verdankt den Verbrechern von Hawaii und New York City seine Karriere. Der Star, ganzen Generationen aus dem 80er-Kult Magnum als Insel-Detektiv bekannt, feiert momentan mit der Polizei-Serie Blue Bloods - Crime Scene New York neue Erfolge. Nach dem großen Finale in Staffel 14

Wie Deadline kürzlich berichtete, soll die Hit-Serie Blue Bloods über eine Polizei-Familie in New York mit Staffel 14 enden. Star Tom Selleck könnte sich nach dem neuen Karriere-Aufschwung ohne Mühe in neue Projekte stürzen, zieht aber eine Auszeit vor: "Die Plackerei ermüdet ihn", enthüllte ein Insider gegenüber OK Magazine .

Schaut hier den englischen Staffel 1-Trailer zu Blue Bloods:

Blue Bloods - S01 Trailer 2 (English) HD

Nach 11 Jahren Blue Bloods wird Sellecks Reaktion nur wenige Fans überraschen. Laut einem zweiten OK Magazine -Bericht will sich Selleck auf seine Familie konzentrieren, die eine 26 Hektar große Avocado-Farm in Los Angeles bewohnt. "Ich bin ein sehr privater Mensch", erklärte er dem People Magazine bereits 2020. Laut IMDb soll in nächster Zeit neben Blue Bloods Staffel 14 nur ein Fernsehfilm mit Selleck erscheinen.

Wann kommt Blue Bloods Staffel 14 nach Deutschland?

Für die 14. Staffel von Blue Bloods gibt es hierzulande noch keinen Starttermin. In den USA wird sie in zwei Teilen zu sehen sein, die im Februar und Herbst 2024 ausgestrahlt werden. Mit Blick auf das Veröffentlichungsschema der vorangegangenen Staffel ist erst 2025 mit einem Deutschland-Start zu rechnen.

Podcast: Die 15 besten Serienstarts im Januar bei Netflix, Disney+ und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die aufregendsten Serien im Januar, die bei Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter den 15 Streaming-Highlights der Serien findet ihr zum Jahresanfang nicht nur packende Krimi-Stoffe, sondern auch eine heiß erwartete Kriegsserie von Steven Spielberg, eine verblüffende Marvel-Rückkehr und vieles mehr.