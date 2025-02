Die Ringe der Macht Staffel 3 ist offiziell bestätigt – doch Amazon kündigt große Veränderung an

Amazon hat der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht jetzt offiziell grünes Licht erteilt. Aber es wird eine große Änderung geben, die alle Figuren betrifft.

Für viele Fantasy-Fans lag es auf der Hand, jetzt ist es offiziell bestätigt: Amazon Prime bestätigt die Arbeit an der 3. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht. Nicht ganz so offensichtlich ist die große Änderung, die sich zwischen Staffel 2 und Staffel 3 vollziehen soll: Es wird einen Zeitsprung von mehreren Jahren geben.

Amazon versetzt Staffel 3 von Die Ringe der Macht direkt in die schlimmsten Kriegsjahre

Wie ein Bericht des Hollywood Reporters erklärt, werden zwischen Staffel 2 und Staffel 3 der Fantasy-Serie mehrere Jahre ins Land ziehen. Sauron will seine finstere Macht konsolidieren und beginnt, den Einen Ring zu schmieden, der ganz Mittelerde unter seine Fuchtel zwingen soll.

Wie viele Jahre die Handlung nach vorne springen soll, verrät die Meldung nicht. Aber inzwischen wird der Krieg zwischen Sauron und den Elben in vollem Gange sein. An keiner der Figuren, insbesondere nicht an Galadriel (Morfydd Clark), Elrond (Robert Aramayo) und ihren Verbündeten, wird diese Entwicklung spurlos vorübergehen.

Wann kommt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 zu Amazon Prime?

Wir gehen bisher davon aus, dass die neuen Folgen von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in der zweiten Jahreshälfte 2026 veröffentlicht werden, einen offiziellen Starttermin gibt es aber noch nicht. Obwohl nur wenige an der Produktion einer 3. Staffel zweifelten, erschütterte zuletzt ein Rückschlag die eigentlich sichere Zukunft der Fantasy-Serie: Sie verlor in Staffel 2 mehr als die Hälfte ihrer Zuschauer:innen.

