Amazons versteckte Preiserhöhung: Lohnt sich das Abo bei Prime Video noch?

Reacher, The Boys, Herr der Ringe: An Top-Serien mangelt es Amazon nicht, aber reicht das als Argument für ein Abo, wenn nervige Werbung nur gegen Aufpreis entfällt? Das diskutieren wir im Podcast.

Einst läutete das große Streaming-Versprechen das Ende des klassischen Fernsehens ein: Filme und Serien sollten jederzeit verfügbar sein und das alles ganz ohne nervige Werbepausen. Anbieter wie Netflix, Amazon und Disney+ haben ihre Strategien in den letzten zwei Jahren allerdings von Grund auf überdacht: Wer günstig streamen will, muss Werbung schauen.

Genau ein Jahr ist es jetzt her, seit Prime Video in Deutschland damit begann, Filme und Serien mit Werbung zu unterbrechen – obwohl das Abo zuvor komplett werbefrei war. In diesem Podcast blicken wir auf die umstrittenen Änderungen bei Amazon zurück und stellen uns die Frage: Lohnt sich das Abo überhaupt noch?

Amazon Prime-Abo im Check: Verdirbt Werbung den Spaß an Filmen und Serien?

Das Abo bei Amazon Prime kostet derzeit 89,90 Euro pro Jahr oder 8,99 Euro im Monat. Seit 2022 hält der Dienst diese Preise stabil. Das ist mit Blick auf die Streaming-Konkurrenz tatsächlich ungewöhnlich. Bei genauerer Betrachtung hat der Streamer allerdings eine versteckte Preiserhöhung vorgenommen: Wer so streamen möchte, wie vor der Einführung von Werbung, wird mit zusätzlichen 2,99 Euro pro Monat zur Kasse gebeten.

Wir diskutieren im Podcast Vor- und Nachteile des aktuellen Amazon-Abos. Dafür blicken wir darauf zurück, wie sich das Angebot des Streamers im Laufe der Zeit verändert hat und schauen, welche attraktiven Inhalte das Programm derzeit bestimmen. Darüber hinaus erörtern wir anhand persönlicher Streaming-Erfahrungen mit Prime Video: Verdirbt Werbung den Spaß am Bingen von Serien?

