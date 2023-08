Die Sci-Fi-Serie mit den besten Bewertungen kehrt bald zurück, aber die größte Frage zu Rick and Morty Staffel 7 ist noch nicht geklärt

Für Rick and Morty-Fans gibt es Grund zur Freude. Der Start von Staffel 7 der kultigen Sci-Fi-Serie steht kurz bevor. Eine große Änderung wirft aber weiterhin Fragen auf.

Rick and Morty ist Kult und begeistert schon seit sechs Staffeln mit schrägem Sci-Fi-Humor und spannenden Charakteren. Mit einer durchschnittlichen Bewertung der Moviepilot-Community von 8.7 ist die Cartoon-Serie auch weiterhin die ungeschlagene Nummer 1 der besten Sci-Fi-Serien aller Zeiten. Schon in wenigen Wochen geht es mit Staffel 7 weiter, deren Start allerdings mit einer riesigen Veränderung einhergeht.

Die 7. Staffel von Rick and Morty startet im Oktober – auch in Deutschland

Rick and Morty Staffel 7 startet in den USA bereits am 15. Oktober 2023 bei Adult Swim. Deutsche Fans müssen auch nicht lange warten. Hierzulande startet die 7. Staffel am 16. Oktober 2023 bei Warner TV Comedy, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Dort sind die 10 neuen Folgen immer montags um 22:15 Uhr zunächst auf Englisch mit deutschen Untertiteln zu sehen. Im Anschluss könnt ihr die frischen Episoden wieder bei WOW streamen. Die deutsche Synchronfassung folgt dann im Winter.

Die Sci-Fi-Serie Rick and Morty bringt riesige Veränderung in Staffel 7

Wer die Sci-Fi-Serie im Originalton schaut, wird in der kommenden Staffel einige große Änderungen bemerken. Der US-Sender Adult Swim beendete im vergangenen Januar die Zusammenarbeit mit Co-Schöpfer Justin Roiland, der zudem den beiden Hauptfiguren und einigen weiteren Nebenfiguren seine Stimme lieh.

Justin Roiland wurde im Frühjahr 2023 wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Im März 2023 wurde die Anklage fallen gelassen. Die Rick and Morty-Entlassung aber bleibt bestehen. In Staffel 7 sollen die beiden Titelfiguren von einem neuen Sprecher vertont werden.

Hier gibt's das erste Poster zu Rick and Morty Staffel 7:

Adult Swim Rick and Morty Staffel 7

Obwohl der Start der neuen Folge kurz bevorsteht, ist aktuell noch nicht bekannt, wer in Zukunft als Rick Sanchez und sein Neffe Morty zu hören ist. Ebenso ist noch unklar, ob sogar zwei unterschiedlicher Sprecher für die beiden Rollen engagiert wurden. Spätestens, wenn der erste Trailer erscheint, wird dieses Rätsel gelöst.

Wann kommt Rick and Morty Staffel 7 zu Netflix?

Viele Rick and Morty-Fans ohne Pay-TV-Abo warten geduldig auf die Veröffentlichung bei Netflix. Wer Staffel 7 bei Netflix streamen möchte, muss eine kleine Wartezeit in Kauf nehmen. In der Regel erscheinen die neuen Folgen um die 6 Monate nach der deutschen Erstausstrahlung bei Netflix. Unser prophezeites Netflix-Startdatum würde damit auf den Juni 2024 fallen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.