Fesselnder Sci-Fi-Trailer mit dem großen Gladiator 2-Star, der von der untergehenden Erde ins All geschickt und durch einen Roboter ersetzt werden soll

In einem der spannendsten Sci-Fi-Filme des Jahres bekommt Gladiator 2-Star Paul Mescal ein mysteriöses Angebot. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu Foe.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Foe auf Englisch an:

Foe - Trailer (English) (HD)

Amazon stellt Gladiator 2-Star in Sci-Fi-Drama vor eine unmögliche Entscheidung

Paul Mescal ist einer der größten Stars von Morgen. Nach einem gefeierten Auftritt in Aftersun wird er eine Hauptrolle in Gladiator 2 spielen. Aber zuvor ist er in dem Sci-Fi-Drama Foe von Amazon Studios zu sehen, in der ermuss. Jetzt gibt es den ersten Trailer.

Foe dreht sich um das Ehepaar Hen (Saoirse Ronan) und Junior (Paul Mescal), die im Jahr 2065 ein hartes Leben als Landbauern fristen, während sie emotional immer weiter auseinanderdriften. Eines Tages taucht der mysteriöse Terrance (Aaron Pierre) auf und eröffnet Junior, er dürfe in einer luxuriösen Raumstation im All leben. Ein Roboter werde Hen Gesellschaft leisten.

Das Sci-Fi-Drama stammt von Regisseur Garth Davis (Maria Magdalena). Wie der Trailer andeutet, setzt sich der Film durch sein Sci-Fi-Setting mit Fragen nach Moral, Menschlichkeit und Liebe auseinander.

Wann kommt Foe nach Deutschland?

Bei uns kommt Foe am 6. Oktober 2023 ins Streaming-Abo von Amazon Prime.

