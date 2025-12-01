Die vielleicht beste Trilogie aller Zeiten streamt aktuell bei Netflix und viel zu wenige wissen es

Bei Netflix könnt ihr aktuell die vielleicht beste Filmtrilogie streamen. Euch erwarten drei Mafia-Epen, wie man sie danach nie wieder in solcher Pracht und Einheit gesehen hat.

Kaum eine Filmreihe hat in der Filmgeschichte mehr Eindruck hinterlassen als die Der Pate-Trilogie von Francis Ford Coppola (Apocalypse Now). Nicht umsonst muss man auf keinem Filmportal dieser Welt bei der Suche über die besten Filme aller Zeiten weit oder überhaupt über die Top 10 hinaus suchen, um einen der beiden ersten Teile dort aufgelistet zu sehen. Auch über 50 Jahre später hat die Reihe nicht an Beliebtheit einbüßen müssen.

Streaming-Tipp bei Netflix: Worum geht es in Der Pate?

In den Der Pate-Filmen wird über drei epische Lauflängen hinweg die Geschichte des Michael Corleone (Al Pacino) erzählt. Darüber, wie er sich lange davor sträubt, in die Fußstapfen seines Vaters, dem Mafiaboss Vito Corleone (Marlon Brando) zu treten, ehe er selbst zu einem der skrupellosesten Mafiabosse überhaupt wird.

Die Darstellung des Aufstiegs und des Falls des Michael Corleone erzählt eine Geschichte des menschlichen Verfalls und gewährt einen tiefen Einblick in den gesellschaftlichen Zustand der dargestellten Zeit.

Bei Netflix: Was macht die Der Pate-Filme so legendär?

Gerade die ersten beiden Teile von Der Pate sind Kino in absoluter Höchstform. Von der Kamera, dem Schnitt, der grandiosen Musik und dem unfassbaren Schauspiel von Al Pacino, Marlon Brando und Co. stimmt hier einfach alles.

Trotz der überlangen Laufzeit der drei Streifen und den mitunter schwer zu schluckenden Thematiken sind gerade die ersten beide Filme wirklich zu keinem Zeitpunkt langweilig. Coppola ist es hier gelungen, mithilfe des Schnitts und der Bilder eine dynamische Seherfahrung zu schaffen, deren filmischer Rhythmus in der Filmgeschichte seinesgleichen sucht.

Einzig der dritte und letzte Teil der Reihe ist ein wenig umstrittener, da dieser einerseits erst 16 Jahre später in den Kinos lief und nicht mehr ganz an die Dynamik und inszenatorische Vielseitigkeit der Vorgänger anknüpfen konnte. Deswegen packte vor fünf Jahren Coppola den Film noch einmal an und brachte ihn in einer neu geschnittenen Variante namens Der Pate Coda: Der Tod des Michael Corleone in die Kinos.

Genau diese Variante des Films ist aktuell neben den beiden anderen Teilen auf Netflix verfügbar und lohnt sich für viele Fans der Reihe, da man so noch einmal eine neue Perspektive auf den Abschluss der Trilogie erhaschen kann. Alle anderen, die Der Pate bislang noch nicht gesehen haben, sollten dies nun schleunigst nachholen.