Die wohl beste Sci-Fi-Fortsetzung aller Zeiten: Sichert euch das limitierte 4K-Mediabook zu dem perfekten Blockbuster

Die ersten beiden Terminator-Teile der 80er und 90er Jahre wurden zu wahren Sci-Fi-Kult-Klassikern mit dem wortkargen Androiden in der Hauptrolle. Bald erscheint Terminator 2 im limitierten 4K-Mediabook.

Terminator 2 gehört zu den wenigen Filmen, bei denen die Fortsetzung beliebter ist, als das Original. Regisseur James Cameron erschuf mit dem Sequel einen Kultklassiker mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. In Sachen Filmtechnologie war der Sci-Fi-Film seiner Zeit weit voraus. Am 15. August 2024 erscheint nun im Zuge des 30-jährigen Jubiläums die Terminator 2: Judgment Day Collector's Edition im limitierten Mediabook.



Ebenfalls am 15. August erscheint die Terminator 2 - Special Edition * auf 4K und Blu-ray. Wer den Soundtrack und Schallplatten liebt, sollte sich auch die Terminator 2 - Limited 30th Anniversary Vinyl Edition * ansehen, die im Februar 2024 erschienen ist.

Terminator 2 - Special Edition mit Booklet enthält drei Filme

Sammler und Fans können sich über das schicke Mediabook freuen, das gleich drei Filmversionen beinhaltet: der originale Kinocut, der Extended Cut und der Special Edition Cut. Im umfangreichen Bonusmaterial findet ihr Making-of-Dokumentationen, Interviews mit Besetzung und Crew sowie seltenes Behind-the-Scenes-Material.

Das detaillierte Booklet gibt weitere Einblicke in die Entstehung des Films, Entwicklung der Figuren und der innovativen Spezialeffekte. Zusätzlich sind exklusive Artworks und Konzeptzeichnungen enthalten, die die kreative Vision hinter Terminator 2 veranschaulichen.



Terminator 2 revolutionierte Sci-Fi-Spezialeffekte



Die bahnbrechenden Spezialeffekte, die für den neuartigen T-1000 eingesetzt wurden, waren ihrer Zeit weit voraus. Die noch in den Kinderschuhen steckende CGI-Technologie setzte neue Maßstäbe für visuelle Effekte und verschlang einiges an Budget. Alleine die visuelle Umsetzung des T-1000 kostete 5 Millionen US-Dollar (via Screenrant ), also fast so viel wie der gesamte erste Terminator-Film. Dafür standen der Fortsetzung auch fast das Zehnfache (via The Numbers ) an finanziellen Mitteln zur Verfügung und das sieht man auch.



Schauspieler Arnold Schwarzenegger ist auf ewig mit dem Terminator verbunden und das, obwohl er die Rolle zunächst ausgeschlagen hatte. Glücklicherweise konnte James Cameron ihn davon überzeugen, die Rolle des Fieslings dennoch anzunehmen und erschuf damit eine der ikonischsten Filmfiguren aller Zeiten.

Darum geht es in Terminator 2

In der dystopischen Zukunft wollen Maschinen die Welt übernehmen. Der Terminator T-800 will John Connor (Edward Furlon) beschützen, der zum Anführer des menschlichen Widerstands wird. Gemeinsam mit Johns Mutter Sarah Connor (Linda Hamilton) stellen sie sich dem fortschrittlichen T-1000 (Robert Patrick), der aus flüssigem Metall besteht und nahezu unzerstörbar ist.

