"Die Zeit rennt": Ben Stiller dreht lieber Kriegsfilm statt neue Folgen seiner Hit-Serie

Die 3. Staffel Severance kommt, doch der Macher wird diesmal nicht Regie führen. Ben Stiller wendet sich anderen Projekten zu und arbeitet stattdessen an einem neuen Kriegsfilm.

Die 3. Staffel der Sci-Fi-Serie Severance wurde offiziell bestätigt und soll schneller kommen als Severance Staffel 2. Nun gibt es Neuigkeiten dazu, wer in den neuen Folgen Regie führen wird: Ben Stiller tritt bis auf Weiteres zurück und dreht stattdessen einen neuen Kriegsfilm.

Ben Stiller dreht Kriegsfilm statt Severance Staffel 3

In einem Interview mit der L.A. Times sprach Stiller diese Woche über seine kommenden Projekte. Dabei offenbarte er, dass er in Staffel 3 von Severance keine Regie führen werde und sich stattdessen auf andere Projekte konzentriere. Als Grund nennt er die Realisierung, dass er nicht mehr ewig Zeit habe, um all seine Ambitionen zu erfüllen.

Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich denke: 'Die Zeit rennt.' [...] Sechzig klingt alt. Das lässt sich schwer leugnen.

Er und Severance-Co-Schöpfer Dan Erickson hätten daher so viel Zeit in die Planung von Staffel 3 gesteckt, dass Stiller beim tatsächlichen Dreh nicht vor Ort sein muss. Stattdessen will er einen historischen Langfilm produzieren, der während der Zweiten Weltkriegs spielt.

Auf X beruhigte er seine Fans: Er habe keine Ambitionen, die Serie langfristig hinter sich zu lassen.

[...] Ich gehe nirgendwohin. Wir haben unglaubliche Regisseure und ein Team, das die Show kreiert. Ich liebe es, Regie zu führen, und freue mich darauf, es irgendwann wieder zu tun.

Stiller arbeitet an anderen Projekten: Darunter auch ein neuer Kriegsfilm

Ben Stiller hat mehrere Projekte auf seiner To Do-Liste. Er arbeitet sowohl an der Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich-Fortsetzung Focker-in-Law mit Robert De Niro als auch an einer Dokumentation über seine Eltern: Stiller & Meara: Nothing is Lost.

Stillers nächstes Projekt soll im Zweiten Weltkrieg spielen. Das Survival-Drama greift die wahre Geschichte eines abgestürzten Piloten auf, der sich im besetzten Frankreich dem Widerstand anschließt. Weitere Details zum neuen Film oder dem Start von Severance Staffel 3 stehen noch aus. Die ersten beiden Staffeln Severance gibt es derweil auf Apple TV+ im Stream.