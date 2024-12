Über 1 Milliarde spielten die ersten drei Filme ein – jetzt kehren Robert De Niro & Ben Stiller nach 14 Jahren zurück

Drei Filme bestritten Robert De Niro und Ben Stiller in den 2000ern gemeinsam. Nun soll es einen weiteren Teil ihres weltweiten Milliardenerfolgs geben.

Fast 25 Jahre nach der Filmkomödie Meine Braut, ihr Vater und ich und 14 Jahre nach dem letzten Teil der erfolgreichen Reihe sollen Ben Stiller als George Focker und Robert De Niro als grummeliger Stiefvater Jack auf die Leinwand zurückkehren. Erste Gespräche mit ihnen und ihren weiblichen Co-Stars, Blythe Danner und Teri Polo, laufen bereits.

Die Comedy-Trilogie aus den 2000er Jahren lief international sehr erfolgreich und spülte mit niederschwelligem Familienklamauk laut The Numbers über 1,15 Milliarden US-Dollar in die Kinokassen. Wird man an den Triumph anknüpfen können?

Wiedersehen mit den Fockers in Teil 4: Ben Stiller & Robert De Niro wohl wieder mit von der Comedy-Partie

Der vierte Teil der Fockers-Filmreihe wird laut Deadline abermals von John Hamburg zu Papier gebracht, der schon die ersten drei Teile geschrieben hatte. Wer unter dem Banner von Universal Pictures auf dem Regiestuhl platziert wird, ist hingegen noch nicht raus.

Die bisherige Filmreihe über Familie Focker bestand aus:

Im ersten Teil von Regisseur Jay Roach möchte der Krankenpfleger Gaylord "Greg" Focker (Stiller) um die Hand seiner Freundin Pam Byrnes (Polo) anhalten. Vorher muss er jedoch ihre Eltern Jack (De Niro) und Dina (Danner) kennenlernen und den strengen Vater um Erlaubnis bitten. Der entwickelt aus dem Stand heraus eine Antipathie für den Anwärter und unterzieht Greg sogar einem Lügendetektortest. Es wird mehr als awkward.

Worum sich Teil 4 drehen wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Der deutsche Titel Meine Frau, unsere Enkelkinder und ich scheint jedoch beinahe unausweichlich.

