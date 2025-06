Die Zukunft von Outlander ist sicher: Neue Serie des Fantasy-Universums bekommt jetzt schon 2. Staffel

Fans der Fantasy-Zeitreise-Romanze Outlander können sich zurücklehnen: Zwar ist das Ende der Hauptserie nach wie vor beschlossene Sache, aber die Zukunft des Spin-offs ist sicher.

Die 8. Staffel der Fantasy-Zeitreise von Outlander wird das letzte Kapitel der Serie sein. So viel steht schon seit einiger Zeit fest. Doch die romantischen Abenteuer im historischen Setting sind damit noch nicht beendet. Der US-Sender Starz hat nämlich längst das Spin-off Outlander: Blood of My Blood in Auftrag gegeben.

Jetzt die gute Nachricht: Eine 2. Staffel ist dem Ableger neuerdings auch schon sicher.

Outlander-Spin-off Blood of My Blood bekommt 2. Staffel

Wie der Hollywood Reporter meldet, wurde eine weitere Season für Outlander: Blood of My Blood sechs Wochen vor dem Start der Serie bestellt. Dieser ist auf Starz für den 8. August 2025 eingeplant, MagentaTV+ holt das Format im selben Monat nach Deutschland.

Die Verbindung zwischen Hauptserie und Prequel-Ableger ist direkte Verwandtschaft. Während sich Outlander intensiv um die Beziehung zwischen Jamie Fraser (Sam Heughan) und die in der Zeit zurück gereiste Claire Randall (später Fraser) dreht, stehen in Blood of My Blood die Eltern des Paares im Vordergrund: Jamies Eltern Ellen MacKenzie (Harriet Slater) und Brian Fraser (Jamie Roy) im Schottland des 18. Jahrhunderts und Claires Eltern Julia Moriston (Hermione Corfield) und Henry Beauchamp (Jeremy Irvine) zur Zeit des Ersten Weltkriegs in England.

Showrunner der neuen Serie ist Matthew B. Roberts, der laut THR folgendes über das Spin-off zu sagen hatte:

Die Leidenschaft und das Talent, die unser Cast und unsere Crew in Outlander: Blood of my Blood gesteckt haben, waren außergewöhnlich, und wir sind gespannt darauf, diese epischen Liebesgeschichten in der 2. Staffel fortzusetzen. So wie das Publikum sich in Jamie und Claire verliebt hat, hoffen wir, dass die Zuschauer:innen auch von diesen neuen Paaren begeistert sein werden, wenn sie ihnen diesen Sommer begegnen.

Staffel 1 wurde mit zehn Folgen bestellt. Sollte das auch für Staffel 2 gelten, sind Outlander: Blood of My Blood aktuell schon 20 Episoden sicher. Romanvorlagenautorin Diana Gabaldon ist ausführende Produzentin.

Wo kann man Outlander in Deutschland streamen?

Die Outlander-Hauptserie streamt mit den sieben bisherigen Staffeln bei Netflix in der Flatrate. Der Ableger Outlander: Blood of My Blood ist ab dem 9. August 2025 bei MagentaTV+ zu sehen.