Outlander Staffel 8: Alle Infos zu Handlung, Besetzung und Starttermin des großen Fantasy-Finales

In Outlander Staffel 8 kehren Jamie und Claire zurück. Hier bekommt ihr alle Infos zu Start, Handlung, Vorlage und Cast des letzten (Zeitreise-)Abenteuers der Frasers.

Die Zeitreise-Serie Outlander wird bald mit Staffel 8 ein weiteres Kapitel der Familiengeschichte der Frasers aufschlagen. Es wird zugleich das letzte Kapitel sein, denn Outlander wird nach Staffel 8 offiziell beendet. Wann wir mit neuen Folgen rechnen können und wie es für Claire, Jamie und Co. in Outlander Staffel 8 weitergeht, haben wir euch hier zusammengefasst.

Start: Wo und wann kommt Outlander Staffel 8?

Outlander-Fans sind das Warten gewohnt und haben die oft sehr langen Pausen zwischen Staffeln daher liebevoll Droughtlander getauft. Beim Serienfinale könnte es aber schneller als gedacht gehen: Die 10 finalen Episoden sind bereits seit Ende September 2024 abgedreht.

Ein konkreter Starttermin liegt aktuell nicht vor, allerdings soll die 8. Staffel noch 2025 in den USA beim TV-Sender Starz anlaufen. Hierzulande wird die Staffel voraussichtlich wieder zeitnah als digitale Kaufversion mit Staffelpass angeboten.

Damit der Droughtlander diesmal erträglicher wird, hat Starz für Outlander-Nachschub vorgesorgt. Bereits im Sommer 2025 startet mit Outlander: Blood of My Blood eine Prequel-Serie, die uns die Liebesgeschichten der Eltern von Jamie und Claire näherbringt.

Vorlage: Auf welchem Buch basiert die 8. Staffel von Outlander?

Die TV-Serie Outlander basiert auf der erfolgreichen Romanreihe der amerikanischen Autorin Diana Gabaldon. In Deutschland ist die Buchreihe als Highland-Saga bekannt und umfasst bisher neun Bände.



Die Zeiten, in denen Outlander ein Buch pro Staffel adaptierte, sind längst vorbei. So griff Stafel 6 zuletzt Ereignisse aus gleich drei Romanen auf: Ein Hauch von Schnee und Asche (A Breath of Snow and Ashes), Echo der Hoffnung (An Echo in the Bone) und Ein Schatten von Verrat und Liebe (Written in My Own Heart's Blood).

Die 8. und letzte Staffel soll sich nun am 9. Roman, Das Schwärmen von tausend Bienen * (Go Tell the Bees that I am Gone), orientieren. Da die Romanreihe allerdings noch nicht abgeschlossen ist und ein 10. Band noch einige Jahre auf sich warten lässt, wird die Serie die Geschichte über die Ereignisse der Vorlage hinaus fortsetzen und abschließen. Das Serienende soll sich dabei vom späteren Ende der Buchreihe unterscheiden.

Handlung: Worum geht es in Outlander Staffel 8?

Die 7. Staffel hinterließ uns mit einem gewaltigen Twist, der selbst Buchfans überraschte. Hat Claires seit Staffel 2 totgeglaubte Tochter Faith womöglich überlebt? Ist Fanny Pocock tatsächlich die Enkelin der Frasers? Und hat infolgedessen William etwa unbewusst mit seiner eigenen Nichte geschlafen? Antworten auf diese Fragen gibt selbst die Buchvorlage nicht, was die finale Staffel gleich um einiges spannender macht.

Schaut hier den ersten Teaser zu Outlander Staffel 8:

Outlander - S08 Teaser Trailer (English) HD

Ein großer Teil von Staffel 8 wird sich den Ereignissen aus Das Schwärmen von tausend Bienen (Band 9) widmen. Im Gespräch mit TVLine verriet Co-Showrunner Matthew B. Roberts jedoch, dass die Serienadaption einige Abstriche machen wird:

Nichts, was Jamie und Claire nicht betrifft, kommt rein. Es muss Jamie und Claire betreffen [...] Es gibt Dinge, wo man mal hierhin und mal dorthin geht – das macht die Bücher so lesenswert und unterhaltsam. Aber wenn man nur 10 Episoden hat, muss man auf Kurs bleiben.

Hier haben wir einmal die verbliebenen wichtigen Handlungspunkte aus Das Schwärmen von tausend Bienen zusammengefasst, die Staffel 8 umsetzten könnte:



Jamie und Claire kehren zurück nach Fraser's Ridge, doch der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg bringt das Leben ihres Clans weiterhin in große Gefahr. Auch wenn beide den 9. Roman überleben, ist nicht auszuschließen, dass eine der Hauptfiguren im Finale sterben könnte (wie der erste Teaser andeutet).

kehren zurück nach Fraser's Ridge, doch der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg bringt das Leben ihres Clans weiterhin in große Gefahr. Auch wenn beide den 9. Roman überleben, ist nicht auszuschließen, dass eine der Hauptfiguren im Finale sterben könnte (wie der erste Teaser andeutet). Brianna und Roger sowie ihre Kinder werden nach einer Zeitreise ins Jahr 1779 mit ihrer Familie auf Fraser's Ridge wiedervereint. Allerdings ist die Gefahr durch Rob Cameron, der nach dem Jakobitengold sucht, noch nicht gebannt.

sowie ihre Kinder werden nach einer Zeitreise ins Jahr 1779 mit ihrer Familie auf Fraser's Ridge wiedervereint. Allerdings ist die Gefahr durch Rob Cameron, der nach dem Jakobitengold sucht, noch nicht gebannt. Marsali und Fergus kehren nach ihrer Abwesenheit in Staffel 7 zurück. Mit Blick auf die Vorlage erwartet das Paar leider eine sehr tragische Zeit.

kehren nach ihrer Abwesenheit in Staffel 7 zurück. Mit Blick auf die Vorlage erwartet das Paar leider eine sehr tragische Zeit. Mehr Fantasy: In Bezug auf Claires Fähigkeiten hat die Buchvorlage noch einen überraschenden Twist auf Lager. Zudem deutete die Traumerscheinung von Master Raymond im Staffel 7-Finale an, dass die Serie die übernatürlichen Aspekte ihrer Mythologie noch erweitern könnte.

Natürlich wird die gekürzte Adaption von Band 9 nur einen Teil der finalen Staffel ausmachen. Viel spannender für Buch- und Serienfans gleichermaßen wird die Fortsetzung der Geschichte sein, die noch keine Vorlage hat. Einige Überraschungen in Staffel 8 sind somit garantiert. Unter anderem soll das Finale auch endlich das Mysterium um Jamies Geistererscheinung aus der allerersten Folgen aufklären.

