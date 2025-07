Dieb klaute einem Bridgerton-Star das Smartphone und sie schlug ihn zu Boden: "Hat sich mit der Falschen angelegt"

Ein Bridgerton-Star geriet unerwartet in eine lebensgefährliche Situation, konnte sich aber behaupten. Denn neben ihrer Schauspielausbildung gab es noch ein anderes wesentliches Training.

Ein Dieb hatte sich für seinen nächsten Coup Bridgerton-Darstellerin Genevieve Chenneour ausgesucht. Ein strategischer Fehler, den er rückblickend wahrscheinlich bereut.

Bridgerton-Star Genevieve Chenneour überwältigte ihren Angreifer

Wie Deadline kürzlich berichtete, kam es für Genevieve Chenneour – in Staffel 3 von Bridgerton in einer wiederkehrenden Rolle als Clara Livingston zu sehen – zu einer gefährlichen Auseinandersetzung. Ein Mann versuchte in einem Londoner Café, ihr Smartphone zu stehlen:

Ich hatte so etwas wie einen sechsten Sinn dafür, dass etwas nicht stimmte, als Frau hat man diese Art von Intuition. Ich weiß nicht, ob ich anderen dazu raten würde, das zu tun.

Wie das folgende Videomaterial anschaulich darstellt, wurde ihm diese Entscheidung eindeutig zum Verhängnis. Die Bridgerton-Darstellerin beförderte ihn gnadenlos zu Boden.

Tatsächlich wird von einer solchen Reaktion durch Expert:innen oft dringend abgeraten, weil sie gewisse Risiken birgt. Doch Chenneour erklärte:

Ich glaube, ich habe sehr schnelle Reaktionen, weil ich mit drei Brüdern aufgewachsen bin, und ich bin eine trainierte Boxerin.

Neben dem Schauspieltraining erwies sich auch ihre Vergangenheit als Boxerin und Kunstschwimmerin als effektiv:

Ich denke, es war einfach ein Instinkt, ich mache auch viel Kampftraining für die Arbeit und die Schauspielerei ... Ich dachte, das wäre eine normale Reaktion, und ich habe alle Kommentare [im Internet] gelesen und gemerkt, dass viele Leute ihnen einfach das Telefon überlassen würden.

Wie sich herausstellte, hatte die Person, die es auf ihr Smartphone abgesehen hatte, auch ein Messer. Und drohte, die Schauspielerin damit zu verletzen. Doch Chenneour ließ sich nicht aufhalten. Auf TikTok stellte sie hinterher fest:

Der Dieb hat sich mit der Falschen angelegt.

Und erklärte:

Es war einfach ein lebensverändernder, verrückter Moment.

Genevieve Chenneour hat die Situation auf ihre Weise gelöst. An dieser Stelle sollte aber nochmals erwähnt werden, dass es selbst mit Kampftechnik-Erfahrung nicht ratsam ist, es ihr gleichzutun. Glücklicherweise ist der Bridgerton-Star unbeschadet daraus hervorgegangen.

Wann kommt Bridgerton Staffel 4 zu Netflix?

Bridgerton-Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie neue Folgen der beliebten Netflix-Serie zu Gesicht bekommen. Der Start von Staffel 4 ist für den Jahresverlauf 2026 geplant. Wir rechnen mit einer Veröffentlichung im Frühjahr oder Sommer nächstes Jahres.