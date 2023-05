Diese 25 Zentimeter große Guardians of the Galaxy-Figur sieht täuschend echt aus und ihr kriegt sie bei Amazon

Zum Kinostart von Guardians of the Galaxy 3 kriegt einen Fan-Artikel aus der Marvel-Reihe günstiger: Die Star-Lord-Statue von Diamond Select verkörpert hochwertiges Merchandise.

Endlich ist es so weit: Am 3. Mai 2023 gehen die Abenteuer der Guardians of the Galaxy auf der großen Kinoleinwand in die dritte und letzt Runde. Aber auch im heimischen Wohnzimmer könnt ihr als Fan des ungewöhnlichen (Anti-)Helden-Teams jetzt ordentlich Guardians-Flair versprühen.



Bei Amazon gibt es derzeit eine original lizenzierte Star-Lord-Statue von Hersteller Diamond Select, die mit ihrem hochwertigen Design einen echten Blickfang in jeder Marvel-Sammlung abgibt. In den Filmen wird die Figur von Chris Pratt gespielt.



Star-Lord-Statue mit cooler Action-Pose: Jetzt zum Sparpreis bei Amazon



Amazon verkauft die rund 25 Zentimeter große Statue derzeit zum Preis von 52 Euro *, was einem Rabatt von 13 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung von knapp 60 Euro entspricht. Die Lieferung erfolgt für Kunden von Amazon Prime kostenlos.



Kauft ihr die Statue von Star Lord, bekommt ihr folgende Features geboten:



Größe: 25 cm

Material: PVC

inklusive Standfuß-Diorama

original lizenziert

Diamond-Select-Statue von Star Lord überzeugt Fans mit hohem Detailgrad



Die Käufer:innen loben bei Amazon unter anderem die gute Verarbeitung der Statue sowie den hohen Detailgrad. Sowohl die Maske als auch der übrige Anzug von Star Lord alias Peter Quill sehen hervorragend aus, während die coole Action-Pose ihr Übriges dazu beiträgt, dass die Statue optisch in jeder Hinsicht überzeugen kann.

Der Hersteller der Statue, Diamond Select, hat sich unter Marvel-Fans einen Ruf als Anbieter hochwertiger Nachbildungen beliebter Superheld:innen-Charaktere erarbeitet. Die Statuen von Diamond Select punkten mit einem besonders guten Preis-Leistungs-Verhältnis.



Dank der Originallizenz taugt die Star-Lord-Statue als Sammerstück zum fairen Preis *. Fans von Guardians of the Galaxy können also definitiv zuschlagen und sich ein Prunkstück für den Marvel-Schrein im hauseigenen Wohnzimmer sichern.



