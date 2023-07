Diese Mega-Soundbar ist perfekt, wenn ihr kein Surround-System wollt – bei Amazon gibt es sie so günstig wie nie

Die Sennheiser Ambeo Plus hat ein 7.1.4-Kanal-Soundsystem, das einen für eine Soundbar beachtlichen Raumklang erzeugen kann. Dazu gibt es Dolby Atmos und DTS:X in einem kompakten Gehäuse zum neuen Bestpreis.

Soundbars sind äußerst praktisch, um platzsparend den TV-Sound upzugraden. Doch die meisten Klangriegel haben ihre Einschränkungen aufgrund ihrer kompakten Bauweise. Vor allem beim Raumklang wird das relativ schnell deutlich. Hier kommt die Sennheiser Ambeo Plus ins Spiel. Sie bietet vollen Dolby Atmos-Raumklang ohne einen Subwoofer. So bekommt ihr ein 7.1.4-System ohne zusätzliche Boxen. Bei Amazon bekommt ihr sie zum Tiefstpreis von 1.299 Euro und spart stolze 200 Euro.

Ihr bekommt eine der besten Soundbars auf dem Markt zu einem Top-Preis. Die große Schwester, die Sennheiser Ambeo Soundbar Max * liegt bei stolzen 2.499 Euro, ist dafür die Referenz unter den Dolby Atmos Soundbars ohne zusätzliche Speaker. Doch auch die kleinere Ambeo Plus kann durchaus ihre Muskeln spielen lassen.

Sennheiser Ambeo Plus: Vollwertiger Raumklang in einer 1 m langen Soundbar

Es ist kaum zu glauben: In der schlanken, ca. 1 m langen Soundbar soll ein ganzes Heimkinosystem stecken und das ohne externen Subwoofer oder Rear-Speaker. Alle Lautsprecher sind direkt in dem Klangriegel integriert. Kann das funktionieren?

Mehrere Fachmagazine bestätigen es: Ja, die Sennheiser Ambeo Plus * erzeugt einen "breiten, raumfüllenden Klang aus einem kompakten Gehäuse" (whathifi.com ). Nur die Konkurrenz aus dem eigenen Hause, die Sennheiser Ambeo Max, kann da noch eine Schippe draufsetzen.



Und wenn euch das immer noch nicht genug Wumms ist, dann könnt ihr einen passenden Subwoofer von Sennheiser holen. Mit dem 350W Ambeo Sub * hebt ihr den Klang der Soundbar auf ein ganz neues Level. Ihr bekommt nicht nur mehr Low End in der Magengrube, sondern auch einen differenzierteren Klang der Soundbar, da die tiefen Töne jetzt durch den Sub übernommen werden. Insgesamt ergibt sich ein runderer Klang, der fast an die Sennheiser Ambeo Max herankommt.

Die Ausstattung der Sennheiser Ambeo Plus lässt kaum zu wünschen übrig:

HDMI-eARC-Anschluss

Optischer Digitaleingang

Aux-Eingang

LAN

USB

Pre-Out für den Anschluss eines Subwoofers

Samsung HW-Q995GC: Die Alternative für den ultimativen Raumklang

Ganz an die Räumlichkeit eines Surround-Systems oder einer Soundbar mit externen Rear-Lautsprechern kommt die Ambeo Plus dann aber nicht ganz heran. Hier ist die Samsung HW-Q995GC Soundbar * die beste Alternative. Sie bietet mit 2 Rear-Speakern und einem Subwoofer beeindruckenden 11.1.4 Sound, ebenfalls mit Dolby Atmos und DTS:X. Die Samsung Soundbar bekommt ihr bei Amazon derzeit 100 Euro günstiger.

Hier bekommt ihr eine ausgezeichnete Preis-Leistung, da der Subwoofer und die zwei Lautsprecher bereits im Preis inbegriffen sind. Wenn man allerdings nur die einzelnen Soundbars verglichen würde, dann würde die Sennheiser Ambeo das Rennen machen, insbesondere bei der Wiedergabe von Musik. Sucht ihr allerdings das beste Komplettpaket für euer Heimkino, solltet ihr die Samsung Soundbar definitiv in Betracht ziehen.

