Dieser Action-Kracher ist in Hollywood 20 Jahre lang gescheitert und dann hat Netflix das Unmögliche geschafft

Netflix hat den vierten Beverly Hills Cop-Film realisiert, nachdem er fürs Kino über Jahrzehnte nicht zustande kam. Ein seltener Glücksfall, denn der Action-Blockbuster ist eine komplette Überraschung.

In den letzten Jahren dürften selbst Beverly Hills Cop-Fans kaum noch an einen neuen Teil der Eddie Murphy-Reihe geglaubt haben. Kein Wunder, nachdem Teil 3 schon 30 Jahre zurückliegt und Meldungen zu Plänen für eine weitere Fortsetzung ständig im Sand verlaufen sind.

Hollywood hat sich an Beverly Hills Cop 4 gut 20 Jahre lang die Zähne ausgebissen. Dann kam Netflix, hat das Projekt aus der Produktionshölle gezogen und nach der ersten Ankündigung 2019 in diesem Jahr wirklich veröffentlicht. Und das Beste kommt erst noch: Beverly Hills Cop: Axel F. ist richtig gut geworden!

Beverly Hills Cop 4 begeistert mit Eddie Murphy und Mix aus Nostalgie und Moderne

Der wohl größte Pluspunkt des neuen Teils ist Eddie Murphy. Der verkörpert seine Paraderolle derart unverbraucht, energiegeladen und gut aufgelegt, als wären seit Teil 3 nur ein paar Jahre vergangen. Als Detective Axel Foley wirbelt der Star wieder mit unglaublich viel Charisma durch den Film, sodass die recht dünn gestrickte Handlung kaum negativ auffällt.

Murphy punktet nicht nur mit Comedy-Timing in Bestform, sondern darf auch in ernsteren Momenten glänzen, die zeigen, dass die Entwicklungen der vergangenen Jahrzehnte auch an Axel Foley nicht spurlos vorübergegangen sind. Dabei spielt sich der Hauptdarsteller aber nicht in den Vordergrund, sondern fügt sich perfekt in den größeren Cast des Films ein.

Netflix Eddie Murphy als Axel Foley im vierten Beverly Hills Cop-Film

Während Beverly Hills Cop: Axel F. Referenzen an vorangegangene Filme, bekannte Gesichter und ikonische Elemente wie die Musik zurückbringt, steckt der vierte Teil nicht in bloßer Nostalgie und Fanservice fest. Stattdessen entpuppen sich frische Mitglieder der Besetzung wie Taylour Paige als Axels Tochter Jane oder Joseph Gordon-Levitt als Detective Bobby Abbott als wertvolle Neuzugänge.

Mit dem idealen Mix aus Retro-Charme und modernem Anstrich holt der vierte Teil von Regisseur Mark Molloy eine altbekannte Kult-Marke ins Hier und Jetzt.

Wie die Bad Boys-Fortsetzungen: Beverly Hills Cop 4 sieht nach wuchtiger Kino-Action aus

Am bedeutendsten ist an Beverly Hills Cop: Axel F. aber der Sprung von der großen Leinwand ins kleinere Streaming-Format. Da Netflix den Action-Film realisiert hat, waren im Vorfeld Zweifel angebracht, ob wir hier ein lieblos runtergedrehtes Sequel im typisch plumpen "Netflix-Look" bekommen.

Mit der flachen Digitalität von Unfilmen wie Unfrosted oder CGI-Höllenausgeburten wie die Rebel Moon-Filme von Zack Snyder hat der vierte Beverly Hills Cop glücklicherweise fast nichts zu tun. Stattdessen protzt der neue Teil mit großen Action-Set-Pieces, zum Beispiel einer zerstörerischen Verfolgungsjagd im LKW durch die Straßen Detroits oder waghalsigen Helikopter-Manövern durch Los Angeles bis hin zur finalen Shootout-Eskalation in einer Villa.

Beverly Hills Cop: Alex F. sieht aus und kracht wie modernste Action-Blockbuster à la Bad Boys 4: Ride or Die im Kino – und das ist wahrscheinlich das größte Kompliment, das ich Netflix machen kann.