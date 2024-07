Böse Beverly Hills Cop 4-Szene schießt gegen den schlechtesten Teil der Reihe – auch Eddie Murphy kann ihn nicht leiden

Bemerkt? Beverly Hills Cop 4 nimmt in einer kurzen Szene seinen Vorgänger auf die Schippe. Eddie Murphy selbst erinnert sich noch genau an den Moment, als er den Flop kommen sah.

Der Abstand von 30 Jahren verwandelt so manchen Schmerz in einen Witz. Das gilt zumindest für eine Szene aus Beverly Hills Cop: Axel F., in der der berüchtigte Flop-Vorgänger Beverly Hills Cop 3 durch den Fleischwolf gedreht wird.

Eddie Murphy nennt 3 Gründe für die Beverly Hills Cop 3-Katastrophe

Dort wird Hauptfigur Axel Foley (Eddie Murphy) mal wieder von der Beverly Hills-Polizei verhaftet, weil er in ihrem wohlhabenden Viertel für Chaos sorgt. Detective Bobby Abbott nimmt sich dabei seine Akte vor und klappert Foleys Besuche in Beverly Hills ab, die Gegenstand der vorherigen Beverly Hills Cop-Filme waren.

"Nicht ihre Sternstunde", erklärt er trocken zu Foleys Besuch 1994, also dem Inhalt von Beverly Hills Cop III. Wer um den Ruf des dritten Franchise-Films weiß, wird den Seitenhieb sofort erkennen.

Beverly Hills Cop 3 entwickelte sich zum Kinostart vor etwa 30 Jahren zu einem kritischen und finanziellen Flop. Er gilt bis heute vielen als schwächster Film der Reihe, der laut vielen Reaktionen auf Metacritic an einem schlechten Drehbuch und einem lustlosen Hauptdarsteller krankt. Gegenüber Screen Rant erinnert sich auch Hauptdarsteller Murphy noch genau an den Moment, an dem er die Schwächen des Films erkannte:

Es gibt diese eine Szene im Film, wo ich den sterbenden [Freizeitpark-Besitzer] Uncle Dave mit dem Auto zum Krankenhaus bringe. Und ich sage: 'Stirb mir jetzt bloß nicht weg!' Wie oft hat man das schon im Kino gehört? Wenn du in einem Film mitspielst und du schreist, 'Stirb mir jetzt bloß nicht weg', dann weißt du, dass der Film nicht funktionieren wird.

Murphy nennt daraufhin drei Gründe, warum der Film gefloppt ist: "Beverly Hills Cop 3 war schlecht, weil [Foley-Sidekick] John Taggart fehlte, weil der Bösewicht nicht böse genug war, und weil Axel nichts zu verlieren hatte."

Beverly Hills Cop 3-Regisseur hält Eddie Murphys Einstellung für den Fehler

Eine ganz andere Meinung vertritt allerdings Beverly Hills Cop 3-Regisseur John Landis (Blues Brothers) im Collider -Gespräch. Ihm zufolge sei Murphy zu dieser Zeit neidisch auf die ernsten Rollen von Kollegen wie Denzel Washington und Wesley Snipes gewesen und habe daher den Humor des Films torpediert.

Alles Witzige in Teil 1 war [improvisiert], daher dachte ich, wir machen das [in Teil 3] auch. Aber als ich Eddie am ersten Tag ein paar Witze zuwarf, meinte er: 'Weißt du John, Axel Foley ist jetzt erwachsen. Er ist kein Klugscheißer mehr.' [...] Ich versuchte, ihn in lustige Situationen zu bringen und er fand einen Weg, sie zu umgehen. Es war ein seltsamer Film.

Ganz gleich, wer oder was am Ende am Flop des Films schuld war: Die Erfahrung war wohl für mehrere Beteiligte aus mehreren Gründen so desaströs, dass danach im Franchise 30 Jahre Funkstille herrschte. Bis jetzt. Jetzt ist die Katastrophe von einst zur Lachnummer geworden.

Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

