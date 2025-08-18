Dieser beliebte Kinderserien-Star hätte beinahe Negan gespielt und ihn "boshafter und lustig" gemacht

Er wurde die Stimme und das Gesicht einer beliebten Kinderserie, doch hat auch genug Erfahrung im Horror-Bereich. Mit ihm hätten wir einen sehr anderen Negan bekommen.

Negan ist ein brutaler, aber charismatischer Charakter, den Jeffrey Dean Morgan zum Fan-Favoriten von The Walking Dead gemacht hat. Doch ein anderer Darsteller war ebenfalls im Gespräch für die Rolle. Mit diesem Horror-Veteran wäre Negan definitiv anders geworden.

Negans Charakter als eine Mischung aus Scream und Scooby-Doo

Matthew Lillard hat schon so manche exzentrische Rolle gespielt. Mit Scream - Schrei! und 13 Geister hat er Horror-Erfahrung gesammelt, während andere Rollen eher komisch waren. Insbesondere als Shaggy in Scooby-Doo hat sich für ihn eine Tür geöffnet.

Seit 2009 hat er, nachdem er die Figur in zwei Kinofilmen verkörpert hat, die Rolle auch in zahlreichen Videospielen, Trickserien und Animationsfilmen gesprochen. Ganze 25 Animationsfilme und vier Serien stehen in seinem Portfolio. Auch in vielen Crossovern, wie zum Beispiel mit Supernatural oder Batman: The Brave and the Bold, war er zu hören.

Dass diese Rolle, die er so lange und so oft gespielt hat, in die von Negan eingeflossen wäre, ist da naheliegend. Und auch seine Rolle im ersten Teil von Scream würde sich sicher als Vorlage eignen, wenn man sich anhört, wie er seine Idee des Charakters beschreibt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In den letzten Jahren hat Lillard öfter darüber gesprochen, dass er die Rolle von Negan beinahe bekommen hätte. Auch im Podcast von Kristian Harloff kam das Thema zur Sprache. Lillard verglich darin die unterschiedlichen Ansätze von sich und Jeffrey Dean Morgan.

Er ist super. Er ist ein toller Schauspieler, er ist sehr maskulin. Ich wäre einfach boshafter und lustig, und er ist knallhart und männlich.

Auch wenn Lillard die Rolle am Ende nicht bekam, hat er mehrfach vorsprechen dürfen. Es war am Ende eine Entscheidung zwischen ihm und Morgan, die gegen ihn ausfiel. Auch wenn er die Rolle nicht bekommen hat, hat Lillard bis heute mehr als 100 Auftritte in Filmen und Fernsehserien und kann somit auf eine beeindruckende und abwechslungsreiche Karriere zurückblicken.