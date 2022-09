Dieser Film über einen Star Wars-Fan wurde 2006 gedreht, aber nie veröffentlicht – das ändert sich bald

5-25-77 hat unter Star Wars-Fans fast legendären Status erreicht. Der Film über einen der ersten Franchise-Anhänger soll nach langer Entwicklungszeit veröffentlicht werden.

Film über den ersten Star Wars-Fan wird nach 16 Jahren endlich veröffentlicht

Unter anderem das einer seiner ersten Fans. Regisseur Patrick Read Johnson erzählt in 5-25-77 , wie er als einer der wenigen den epochalen Film noch vor Kinostart sehen konnte. Und seine Existenz dadurch völlig durcheinander gewirbelt wurde. Auf die autobiografische Komödie warten Franchise-Fans mittlerweile seit über 10 Jahren.

5-25-77 (benannt nach dem US-Kinostartdatum des ersten Star Wars-Films) ist eine Coming-of-Age-Story über Johnsons Jugend, der mit einfachsten Mitteln und viel Begeisterung Filme in seinem Vorgarten dreht. Durch seine Leidenschaft kommt er in Kontakt zu den Star Wars-Schöpfern und wird im zarten Alter von 15 Jahren zu einem der ersten Fans des Franchises. Er muss allerdings auch feststellen, wie weit Film und Realität oftmals auseinanderliegen.

Schaut euch den neuen englischen Trailer zu 5-25-77 an:

'77 - Trailer (English) HD

Johnsons Film hat in Community-Kreisen mittlerweile fast Kultstatus erreicht. Das liegt nicht zuletzt an seiner langen Produktionsgeschichte. Der Regisseur begann bereits 1999 mit der Entwicklung des Films, der 2017 erstmals in einer spärlichen Anzahl von US-Kinos gezeigt wurde (via Collider ).

Wann kommt der 5-25-77 über den ersten Star Wars-Fan ins Kino?

Das soll sich nun ändern. 5-25-77 soll am 23. September 2022 großflächig in US-Kinos und am 11. Oktober 2022 als VOD erscheinen. Für Deutschland gibt es allerdings noch kein Veröffentlichungsdatum.

