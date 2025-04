Dieser Hollywood-Star wurde vor 30 Jahren als Kinomitarbeiter gefeuert, weil er das Ende von Titanic verriet

Heutzutage gibt es überall Spoilerwarnungen, wenn Details über Filme und Serien verraten werden. In den 90ern war das noch nicht der Standard und kostete Bill Hader sogar seinen Job.

Bevor er in der langlebigen US-Comedy-Show Saturday Night Live seinen Durchbruch hatte, arbeitete Bill Hader (Barry, ES Kapitel 2) in den 1990ern in einem Kino in Arizona. Von diesem Job wurde er gefeuert und das verdankte er unter anderem James Camerons Blockbuster Titanic mit Kate Winslet und Leonardo DiCaprio.

Darum hat Bill Hader den Kinogästen Titanic versaut

Bill Hader erzählte die Geschichte zuletzt Anfang April bei Everybody's Live with John Mulaney auf Netflix. Demnach war der Spoiler eine Racheaktion an einigen Schwesternschaft-Studentinnen, die sich daneben benahmen und ihn beleidigten:

Ich arbeitete in einem Kino und Titanic war noch nicht herausgekommen, und eine Studentenvereinigung hatte das Kino gemietet und sie standen im Türrahmen und ich sagte: ‘Hey Leute. Könnt ihr aus dem Weg gehen?’ Sie machten sich über mich lustig. Sie sagten, ich sähe aus wie Charles Manson. Was ich irgendwie auch tat. Ich trug eine kleine Fliege und einen Kummerbund und sagte: ‘Hey Leute, bitte bewegt euch.’ Und sie sagten: ‘Nein.’

Daraufhin, als er ihre Tickets beim Einlass entwertete, verriet er ihnen im Vorbeigehen das Ende des Films.

Ich sagte: 'Genießt den Film. Das Boot geht am Ende unter. Leo stirbt. [...] Ihr denkt, er schläft. Aber er ist erfroren.'

Danach kam der Manager des Kinos mit einem Grinsen zu Hader und sagte ihm, dass er ihn jetzt entlassen müsse. Auf der Couch bei John Mulaney behauptete Hader, der Manager sei offensichtlich bekifft gewesen.

Damit endete Bill Haders Karriere als Kartenabreißer, doch gab ihm die Möglichkeit, zu dem Star zu werden, der er heute ist. 2005 wurde er Teil des Ensembles von Saturday Night Live und war bis 2013 dabei. Großes Lob heimste Hader für die Krimikomödie Barry ein, bei der er als Ko-Schöpfer, Regisseur und Hauptdarsteller auftrat. Die HBO-Serie über einen Auftragskiller, der ins Schauspielfach wechselt, wurde im Laufe ihrer vier Staffeln für 44 Emmys nominiert.