Dieser kontroverse Western, der vor 55 Jahren in die Kinos kam, entging nur knapp der Altersfreigabe ab 18

Der Western Das Wiegenlied vom Totschlag gilt als einer der kontroversesten Vertreter seines Genres. 1970 drohte ihm in den USA aufgrund seiner starken Gewaltdarstellung eine Altersfreigabe ab 18.

Das Western-Genre ist aus heutiger Sicht nicht mehr ganz einfach, allem voran, weil in vielen seiner älteren Vertreter die US-amerikanischen Soldaten als ehrvolle Helden gezeigt werden. Der Spätwestern Das Wiegenlied vom Totschlag wendete dieses Blatt und wurde aus diesem Grund bei seiner Veröffentlichung im Jahr 1970 von Presse und Publikum zunächst kontrovers aufgenommen. Heute gilt er für viele als einer der verkanntesten und kultigsten Werke des Genres, auch wenn er noch immer mit seinen extremen Gewaltdarstellungen schockiert.

Diese sorgten auch bei der Entscheidung um die Altersfreigabe in den USA für Diskussionen. Denn der Streifen wurde um ein Haar nur für erwachsene Zuschauer:innen freigegeben.

Das Wiegenlied vom Totschlag sollte eine Freigabe nur für Erwachsene bekommen – und musste besonders brutale Szenen kürzen

Als Mitglieder des Cheyenne-Stammes einen Geldtransporter überfallen, plant Rekrut Honus mit seiner Truppe einen Vergeltungsschlag, das sich in einem grausamen Blutbad entfaltet. Das Wiegenlied vom Totschlag widmet sich damit der wahren Geschichte um das Sand-Creek-Massaker von 1864, bei dem 133 Cheyenne und Arapaho getötet wurden. Die meisten Opfer waren Frauen und Kinder. Die Geschichte wurde für den Film fiktionalisiert und basiert auf der Romanvorlage Arrow of the Sun von T.V. Olsen, die ein Jahr vor Kinostart des Westerns erschien.

Das Sand-Creek-Massaker wurde laut Allociné später von einem Armeerichter während einer Untersuchungskommission mit folgenden Worten beschrieben: "Ein feiges, kaltblütig durchgeführtes Gemetzel, genug, um seine Täter mit unauslöschlicher Schande, Scham und Empörung auf dem Gesicht jedes Amerikaners zu bedecken."

Für den Dreh sollen von Regisseur Ralph Nelson unter anderem echte amputierte Körper aus Mexiko City verwendet worden sein, was den gezeigten Schrecken noch einmal auf eine neue Stufe heben sollte. Der Film musste schließlich um 20 Minuten gekürzt werden, damit dieser in den USA der X-Wertung entgehen konnte.

Die X-Wertung gibt Filme in den USA nur für Erwachsene frei und ist etwa vergleichbar mit der deutschen FSK 18-Wertung. In Deutschland wurde Das Wiegenlied vom Totschlag letztendlich ab 16 Jahren freigegeben.

So könnt ihr den Western Das Wiegenlied vom Totschlag schauen

Der Film konnte zusätzlich als direkter Kommentar auf den Vietnamkrieg gelesen werden, der während der Veröffentlichung des Films stattfand und ähnliche Kriegsverbrechen der Amerikaner in Vietnam vorsah. Unter anderem aus diesem Grund mauserte sich Das Wiegenlied vom Totschlag in den USA zum Kassenerfolg, schockierte Presse und Publikum jedoch zugleich. Hauptdarstellerin Candice Bergen erklärte dazu laut Allociné: "Dieser Film war ein Spiegel des Lebens und die Amerikaner konnten es nicht ertragen."

Nachdem der Film lange nicht in Deutschland zu sehen war, ist er erst letztes Jahr in einer neuen 4K-Version erschienen. Diese kann unter anderem auf Amazon * erworben werden. Dort steht sie ebenfalls zum Kaufen und Leihen on demand als Stream zur Verfügung.

