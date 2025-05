Dieser mit 24 Jahren verstorbene Schauspieler wird den Film, der ihn zur Kinolegende machte, nie sehen

James Dean hat sich mit Nicholas Rays Coming of Age-Klassiker ... denn sie wissen nicht, was sie tun unsterblich gemacht. Den Film hat die Schauspiellegende jedoch nie selbst zu Gesicht bekommen.

James Dean ist einer der größten Schauspiellegenden der Filmgeschichte und das obwohl – oder vielleicht gerade weil – seine Filmografie nur drei Kinofilme umfasst. Der wohl bekannteste seiner Filme ist Nicholas Rays Coming of Age-Drama ... denn sie wissen nicht, was sie tun, in dem er als Jim Stark der Inbegriff jugendlicher Rebellion in den 1950er Jahren wurde. Den Film hat Dean jedoch nie mehr selbst im Kino sehen können.

...denn sie wissen nicht, was sie tun setzte James Dean ein Denkmal, das er selbst nie sehen konnte

In ... denn sie wissen nicht, was sie tun schlüpft Dean in die Rolle des jungen Jim Stark, der Probleme damit hat, sich an seiner neuen Schule in Los Angeles zurechtzufinden. Um gegen sein starres Elternhaus zu rebellieren und die Anerkennung seiner Mitschüler:innen zu gewinnen, bringt er sich immer wieder in gefährliche Schwierigkeiten. Halt findet er nur bei seiner großen Liebe Judy (Natalie Wood).

Der Film wurde etwa zur gleichen Zeit gedreht, als Deans erster Film Jenseits von Eden in die US-Kinos einzog. Schon das Drama von Elia Kazan machte Dean zum aufstrebenden Schauspielstar und noch dazu zum Inbegriff des Method Acting, dem sich zuvor auch Schauspiellegenden wie Marlon Brando verschrieben. Doch erst ... denn sie wissen nicht, was sie tun wurde Deans ganz großer Durchbruch und gilt bis heute als Meilenstein der Filmgeschichte.

Dean bekam den Film jedoch niemals zu Gesicht, da er am 30. September 1955 bei einem Autounfall ums Leben kam. ... denn sie wissen nicht, was sie tun zog dagegen erst rund einen Monat später, am 27. Oktober 1955 in die US-Kinos ein. Dean hatte kurz zuvor die Dreharbeiten zu seinem dritten Film beendet. Giganten feierte schließlich ein Jahr später, im Oktober 1956 seine Premiere.

Wo könnt ihr ... denn sie wissen nicht, was sie tun mit James Dean schauen?

In Deutschland findet sich der Coming of Age-Klassiker aktuell bei keinem Streamingdienst im Abo. Ihr könnt ... denn sie wissen nicht, was sie tun jedoch bei den gängigen VoD-Plattformen wie Amazon Prime, Magenta TV oder Apple TV kaufen oder leihen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist bei unserer Schwesternseite Adorocinema erschienen.