Dieser Star gewinnt das Dschungelcamp 2025 und sichert sich die Dschungel-Krone

Nach über zwei Wochen ist das Dschungelcamp 2025 zu Ende. Wer als König:in gekrönt wurde, erfahrt ihr hier.

Bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! zogen 12 Stars ins Dschungelcamp ein. Im Kampf um die Krone wählten die Zuschauer:innen nach und nach Promis aus dem Camp. Im Finale waren nur noch drei Kandidat:innen übrig: Alessia Herren, Lilly Becker und Pierre Sanoussi-Bliss. Wer geht als Sieger:in hervor?

Dschungelcamp 2025: Dieser Promi siegt und ist neuer Dschungelkönig

Die Promis mussten sich im Finale noch jeweils einer Prüfung stellen und das Abendessen für die Truppe erspielen. Alessia konnte mit ihrer Prüfung für die Vorspeise sorgen, Pierre konnte die Hauptspeise erspielen und Lilly den Nachtisch.

Alessia schaffte ihre Prüfung nicht in den vorgegebenen sechs Minuten und kam mit null Sternen zurück ins Camp. Pierre erspielte bei einer Essensprüfung vier Sterne und Lilly brach ihre Prüfung ab und bekam ebenfalls null Sterne.

Das Telefon-Voting entschied auch im Finale darüber, wer auf dem Treppchen welchen Platz belegt. Sonja Zietlow und Jan Köppen verkündeten, dass Alessia Herren die wenigsten Anrufe erhalten hat und somit auf Platz 3 landet. Die meisten Anrufe konnte am Ende Lilly Becker generieren und das Model bekommt nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Pierre belegt somit den zweiten Platz.

Lillys ersten Worte nach ihrem Sieg

Für Dschungelcamp-Fans dürfte Lillys Sieg nicht überraschend kommen. Die Ex von Boris Becker galt durch ihre toughe Art schon von Anfang an als Favoritin. Sie selbst kann ihren Sieg kaum glauben: "Danke Deutschland von Herzen. Ich fühle mich special." Bei ihrer Krönung wartete noch eine ganz besondere Überraschung auf sie: Ihr Sohn Amadeus ist nach Australien gereist und überraschte sie noch im Dschungel-Baumhaus. Unter Tränen springt sie ihrem Sohn in die Arme, der sogar heute seinen Geburtstag feiert.