Härter als das Dschungelcamp: Neue Netflix-Realityshow macht Jagd auf Promis und Boris Becker gehört dazu

Macht Netflix dem Dschungelcamp Konkurrenz? Heute startet bei dem Streamingdienst eine neue Realityshow, in der Promis eine Hetzjagd durch den Urwald überleben müssen. Ein Star dürfte deutsche Fans neugierig machen: Tennis-Legende Boris Becker.

Netflix galt lange als die unangefochtene Heimat von Serien und Blockbustern, doch in letzter Zeit setzt der Streaming-Riese vermehrt auf Reality-TV-Unterhaltung. Heute startet eine neue Show, die sogar noch härter sein will als das Dschungelcamp: Bear Hunt: Die Promi-Jagd (Engl.: Celebrity Bear Hunt) verspricht, Stars vor laufender Kamera an ihre Belastungsgrenzen zu treiben. Was uns bei der Show erwartet und warum Boris Becker mitmischt, erfahrt ihr hier.

Celebrity Bear Hunt: Wenn ein Bär Jagd auf Promis macht

Netflix' neue Reality-Show klingt wie feinste Kost für Fans des Genres. Eine Gruppe Promis wird im Dschungel von Costa Rica ausgesetzt und muss ohne Hilfe überleben. Es gibt aber einen Haken: Die Stars werden von Bear Grylls gejagt – einem der härtesten Überlebensexperten überhaupt. Wenn er einen Promi aufspürt und in die Finger bekommt, ist die Reise vorbei.

Was die Show so aufregend machen soll, ist die konstante Unsicherheit, ob die Stars es unbemerkt an ihr Ziel schaffen. Kann Bear Grylls die Promis mit seinen Jagdskills aufspüren und eliminieren, bevor sie sich in Sicherheit retten können? Im Trailer wird deutlich, dass Fans eine Mischung aus Drama, Action und Emotionen erwarten dürfen:

Er lehrt den Promis das Fürchten: Wer ist überhaupt Bear Grylls?

Survival-Fans kennen (und fürchten) Bear Grylls bereits seit Jahren. Der britische Ex-Elitesoldat machte sich als knallharter TV-Überlebensexperte einen Namen; in Shows wie Abenteuer Survival (Man vs. Wild) wagte er sich in die extremsten Gebiete unseres Planeten vor und führte vor, wie man unter widrigen Bedingungen überlebt.

Dabei ist Grylls alles andere als zimperlich – von Urin trinken bis zum Verzehr lebender Tiere ist wirklich alles dabei gewesen. Sein Ruf als "hartes Tier" hat er sich mehr als verdient, denn in seinen Shows begab er sich immer wieder in unvorstellbare Extremsituationen. Ob die Promis überhaupt eine Chance haben, Bear Grylls zu entkommen, bleibt abzuwarten.

Was macht Boris Becker in einer britischen Realityshow?

Bei der Show handelt es sich um eine Reality-Sendung aus dem Vereinigten Königreich; kein Wunder also, dass der Cast hauptsächlich aus britischen Promis besteht, die bei uns absolut unbekannt sind. Zwei Gesichter des 12-köpfigen Casts dürften aber auch in Deutschland nostalgische Erinnerungen hervorrufen.

Popsängerin Mel B ist Mitglied der erfolgreichsten Girlband aller Zeiten – den Spice Girls. Mit Hits wie Wannabe stürmten sie in den 90ern auch in Deutschland die Charts.

ist Mitglied der erfolgreichsten Girlband aller Zeiten – den Spice Girls. Mit Hits wie Wannabe stürmten sie in den 90ern auch in Deutschland die Charts. Boris Becker ging mit 17 Jahren als jüngster Wimbledon-Champion aller Zeiten in die Sportgeschichte ein. Leider erlaubte er sich nach der Sportkarriere einen Skandal nach dem anderen: Zuletzt saß Becker im Gefängnis, weil er bei seinem Insolvenzverfahren Vermögenswerte verschwiegen hatte. Ob Becker so kurz nach seinem Gefängnisaufenthalt über seine Verfehlungen spricht, bleibt abzuwarten. Britische Fans sind aber gespannt darauf, wie sich der Star nach seiner Haftentlassung gibt.

Bear Hunt - Die Promijagd: Alle Infos zur Ausstrahlung auf Netflix

Alle 8 Episoden von Bear Hunt - Die Promijagd können ab heute, dem 5.2.2025, bei Netflix gestreamt werden. Ob bereits weitere Staffeln geplant sind, ist bisher nicht bekannt.