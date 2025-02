Wegen Sprachfehler verspottet: So hart kämpfte RTL-Ikone Katja Burkard als lispelnde Moderatorin um Anerkennung

Goldene Locken und das berühmteste Lispeln Deutschlands: So kennen wir RTL-Ikone Katja Burkard. Seit den 90ern ist sie aus dem TV nicht mehr wegzudenken – trotz oder gerade wegen ihres Sprachfehlers. So geht sie heute mit diesem Markenzeichen um.

Heute kennen wir Katja Burkard (59) als strahlende Ikone der Medienlandschaft. Seit unglaublichen 28 Jahren (!) moderiert sie das Mittagsmagazin Punkt 12. Zu Beginn ihrer Karriere hatte Katja Burkard aber mit heftigem Spott zu kämpfen – denn Deutschland machte sich darüber lustig, dass eine Moderatorin im TV unter einem Sprachfehler leidet. Inzwischen spricht sie offen über ihr berühmt-berüchtigtes Lispel-S: Diese medizinischen Gründe stecken dahinter.

Wegen Lispeln: Katja Burkard hatte mit Hass und Häme zu kämpfen

Zu Beginn ihrer Karriere hatte die blutjunge Blondine keinen leichten Start im TV: Das Publikum brauchte viel Zeit, um sich an Katja Burkards Lispel-S zu gewöhnen – und leider äußerte sich dies in Hass und Häme. Die Moderatorin verriet im BUNTE -Interview, dass sie in den ersten Jahren ständig zur Witzfigur gemacht worden sei: "Ich gebe auch zu, anfangs als viele darüber gelacht haben, fand ich das nicht so lustig." Wie Burkard zu Beginn ihrer Karriere aussah, seht ihr hier:

Inzwischen hat Katja Burkard aber Frieden mit ihrem Sprachfehler geschlossen. Ihr Lispeln hätte sie sogar berühmt gemacht, wie sie im Interview mit Stern vermutet: "Es hat andererseits auch sehr zu meiner Bekanntheit beigetragen." Das TV-Publikum habe sich zum Glück doch noch an ihren S-Fehler gewöhnt: "Seit etwa zehn Jahren bin ich fein damit. Seitdem spricht mich keiner mehr drauf an."

"Hatte mehrere Hörstürze": Katja Burkard verrät den medizinischen Grund für ihr Lispeln

Katja Burkard spricht inzwischen herrlich offen über die wahren Gründe für ihren Sprachfehler. Für ihr berühmtes Lispel-S gibt es eine ernstzunehmende medizinische Ursache. Im Stern-Interview verriet sie:

Ich hatte in meinem Leben mehrere Hörstürze und dadurch eine Schwäche im Hochtonbereich. Ich selbst höre meinen S-Fehler gar nicht. Von daher konnte ich daran auch gar nicht arbeiten.

Gegenüber BUNTE gestand Burkard, dass sie aufgrund der Tinnitus-Erkrankung ihren eigenen Sprachfehler überhaupt nicht wahrnehmen könne. Weil die Moderatorin ihren eigenen Fehler nicht hören kann, sei es nicht einfach gewesen, daran zu arbeiten: "Ich habe tatsächlich irgendwann probiert, mich anpassen zu lassen und war bei der Logopädin. Und je mehr ich das probiert habe [...] desto schlimmer wurde es."

Zum Glück konnte Katja Burkard schon in der Ausbildung auf die Unterstützung von RTL zählen. Der Sender habe sie nie unter Druck gesetzt, nachdem die Therapie-Ansätze gescheitert waren: "Und da haben meine Chefs gesagt: 'Bitte lass es einfach. Das ist nun mal so, dass du lispelst und wir können damit gut leben.'" Der Rest ist – wie man so schön sagt – Geschichte.

Katja Burkard im TV: So kannst du Punkt 12 schauen

Punkt 12 läuft montags bis freitags im RTL, natürlich ab 12 Uhr. Die Show kann auch bei RTL+ nachgeschaut werden.