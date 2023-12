Dieser Weltuntergang kostete 125 Mio. Dollar: Heute läuft einer der größten Katastrophenfilme der letzten 20 Jahre im TV

Heute läuft einer der beliebtesten Katastrophenfilme aller Zeiten im TV. Regisseur Roland Emmerich zeigt in seinem teuren Spektakel unter anderem Wirbelstürme, die die USA verwüsten.

Im TV: Ein Katastrophenfilm-Hit, in der die Menschheit gegen eine neue Eiszeit kämpft

Roland Emmerich ist vor allem an Vernichtung interessiert. Das suggeriert zumindest sein Hang zu Katastrophenfilmen, von denen heute eines der packendsten Beispiele im TV läuft: Im laut The Numbers 125 Millionen Dollar teuren The Day After Tomorrow

The Day After Tomorrow dreht sich um den Wissenschaftler Jack Hall (Dennis Quaid), der die Menschheit vor katastrophalen klimatischen Entwicklungen zu warnen versucht. Kaum sind seine panischen Versuche an der US-Regierung abgeprallt, bricht auch schon ein monströser Wetterumschwung über die Menschheit herein, die sich vor gigantischen Stürmen und einer neuen Eiszeit schützen muss.

The Day After Tomorrow entwickelt sich mit einem Einspielergebnis von 555 Millionen US-Dollar zum Hit an den Kinokassen. Wie Metacritic zeigt, waren viele Kritiker:innen zwar angetan von den Effekten, bemängelten aber die wissenschaftliche Ungenauigkeit des Films.

Wann läuft The Day After Tomorrow im TV?

The Day After Tomorrow läuft am heutigen Donnerstag, den 7. Dezember 2023, um 20.15 Uhr auf VOX. Wer da keine Zeit hat, kann den Katastrophenfilm am 9. Dezember um 22.20 Uhr nachholen.

