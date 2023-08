Nach Sci-Fi-Katastrophe: Roland Emmerich geht zu Amazon, um eine riesige Blockbuster-Serie zu drehen

Roland Emmerich ist nach seinem Sci-Fi-Flop Moonfall nicht untätig. Amazon Prime hat sich jetzt seine Gladiatoren-Serie Those About to Die geschnappt. Der Cast kann sich sehen lassen.

Mit Those About To Die führt er Regie bei einer groß angelegten Gladiatoren-Serie, an der sich Amazon Prime jetzt die Rechte gesichert hat.

Wie aus einer Amazon-Pressemitteilung hervorgeht, soll die Serie im Rom des Jahres 79 nach Christus spielen. Die Stadt und seine Bürger werden immer verwöhnter und brutaler und sollen durch die Arena des Circus Maximus mit grausamen Gladiatorenkämpfen abgelenkt werden. Die Serie beleuchtet die Schicksale einzelner Personen und das politische Ränkespiel, mit der verschiedene Fraktionen ihren Anteil an den blutigen Spielen erhalten wollen.

Für Aufsehen wird dabei neben Emmerich als Regisseur vor allem der Cast sorgen. Schauspielikone Anthony Hopkins wird den römischen Kaiser Vespasian spielen, Game of Thrones-Fiesling Iwan Rheon eine nicht näher beschriebene Figur namens Tenax. Darüber hinaus ist auch Jojo Macari (Sex Education) vor der Kamera zu sehen.

Wann kommt Roland Emmerichs Gladiatoren-Serie zu Amazon Prime?

Wann Emmerich-Fans sein Gladiatoren-Epos zu Gesicht bekommen, ist aber noch nicht genau bekannt. Laut Pressemitteilung soll Staffel 1 der Serie im Laufe des Jahres 2024 erscheinen. Über die Anzahl der Folgen gibt es noch keine Information.

Roland Emmerich plant größenwahnsinniges Sci-Fi-Projekt

