Dieses Horrormeisterwerk ist eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten und bei Amazon über 50 Prozent reduziert & viele weitere PS5-Highlights

Bei Amazon gibt es zurzeit viele hoch-produzierte Games aus dem Jahr 2023 zu guten Preisen. Darunter sind auch viele EA-Titel von Star Wars Jedi: Survivor bis Hogwarts Legacy und ein echtes Horrormeisterwerk. Wir stellen euch die Highlights vor.

Viele PS5-Highlights aus dem letzten Jahr gibt es jetzt bei Amazon zum Teil stark reduziert. Darunter befindet sich neben dem Horrorspiel Dead Space noch weitere beliebte Blockbuster-Titel, bei denen ihr einiges an Geld sparen könnt. Wer also bei dem ein oder anderen Spiel zuvor gezögert hat, sollte jetzt zugreifen.

Dead Space * ist eines der gruseligsten Spiele aller Zeiten und überzeugte auch die Kritiker:innen, die das Horror-Game aus dem Weltraum zu 97 Prozent weiterempfehlen würden (via OpenCritic ). Das Remake des 2008 erstmals erschienenen Sci-Fi-Games beeindruckt mit seinen spektakulären Action-Szenen und dem straffen Tempo einer spannenden Geschichte. Bei Amazon spart ihr 56 Prozent und bekommt Dead Space schon für 29 Euro.

Dead Space versetzt euch ins 26. Jahrhundert, in dem ihr als Raumschiff-Ingeneur Isaac ein Schiff untersucht, zu dem der Kontakt abgebrochen ist. Nach und nach wird Isaacs eigene Crew auseinandergetrieben und von abscheulichen Monstern angegriffen, die aus menschlichen Leichenteilen bestehen. Nun ist es an euch, eure Kolleg:innen aufzuspüren und das schreckliche Geheimnis der USG Ishimura zu lüften.

Weitere Highlights: Star Wars Jedi: Survivor und Hogwarts Legacy

Ebenfalls 56 Prozent spart ihr bei Star Wars Jedi: Survivor *, das im befristeten Angebot für 35 Euro erhältlich ist. Im stark reduzierten Vorgängerspiel Star Wars Jedi: Fallen Order * war Cal Kestis noch ein Padawan, nun stellt er sich seinen Aufgaben als Jedi-Ritter. Im Action-Adventure müsst ihr neue Planeten erkunden, euch starken Gegner:innen stellen und neue Fähigkeiten und Ausrüstungen erlangen. Gerade Star-Wars-Fans können sich über viele Anspielungen auf andere Werken freuen.

Das Action-Rollenspiel Hogwarts Legacy * ist wohl eines der am heißesten erwarteten Games 2023, denn es wurde bereits 22 Millionen Mal verkauft . Auf Amazon bekommt ihr es jetzt für 41 Euro. Die Story spielt vor den Ereignissen der Harry Potter Romane, zur Zeit der drohenden Koboldaufstände im späten 19. Jahrhundert. Das Open-World-Spiel konzentriert sich auf Hogwarts und die umliegenden Gebiete, in dem ihr als Zauberschüler:in eure magischen Fähigkeiten erlernt.

Assassin’s Creed und weitere Top-Titel

Im Oktober brachte Ubisoft den neuen Teil der beliebten Assassin's Creed Reihe heraus. Assassin's Creed Mirage gibt es aktuell sowohl in der Launch-Edition *, als auch in der Deluxe-Edition * für 35 Euro. Ersteres ist exklusiv bei Amazon erhältlich und enthält neben dem Spiel im Schuber ein Set mit 3 Lithografien im Umschlag und die Karte von Bagdad. Die Deluxe-Variante enthält eine digitale, von Prince of Persia inspirierte Montur, einen Adler, ein Reittier und Waffen. Außerdem ein digitales Artbook und den Soundtrack.

Weitere PS5-Highlights stark reduziert

Bis auf Anno 1800, der als beliebter Dauerbrenner einfach mit aufgeführt werden muss, stammen die Spiele aus dem Jahr 2023. Die aufwändig produzierten Games wurden in den Kritiken gelobt und sind in der Regel nicht gerade günstig, daher werden sich die befristeten Angebote auf Amazon für den ein oder anderen sicher lohnen.

