Dieses Wochenende im TV: 9-stündiges Sci-Fi-Epos, das eine extrem heftige Geschichte erzählt und fast 3 Milliarden eingespielt hat

Eine der größten Science-Fiction-Reihen der vergangenen Jahre läuft am Wochenende komplett im Fernsehen. Hier findet ihr alle Infos zur Ausstrahlung des Events bei Sat.1.

In wenigen Tagen startet mit The Ballad of Songbirds & Snakes der neue Film aus dem Die Tribute von Panem-Universum im Kino. Erzählt wird die Vorgeschichte der Figur, die in den vorherigen Teilen als großer Bösewicht in Erscheinung tritt, namentlich Coriolanus Snow. Passend dazu läuft am Wochenende die gesamte Original-Reihe im Fernsehen.

Sci-Fi-Epos: Bevor Die Tribute von Panem im Kino weitergeht, könnt ihr die Original-Reihe im Fernsehen schauen

Die Panem-Filme gehen auf die gleichnamige Buchvorlage von Suzanne Collins zurück und kamen zwischen 2012 und 2015 ins Kino. Insgesamt vier Filme sind auf Basis der ursprünglich Romantrilogie erschienen:

Die Geschichte spielt in einer dystopischen Zukunft, wo das Kapitol die Macht über den in zwölf Distrikte unterteilten Staat Panem an sich gerissen hat. Jedes Jahr werden die Hungerspiele ausgetragen, in denen jeweils zwei Teilnehmende aus den zwölf Distrikten in einem Kampf auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssen.

Die Machtdemonstration des Kapitols soll die Menschen einschüchtern und ihnen jeglichen Mut zur Revolution nehmen. Doch dann entfacht die junge Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence), die sich freiwillig für die Hungerspiele meldet, um ihre Schwester zu retten, den Funken des Widerstands in den Unterdrückten.

Die Tribute von Panem: Wann laufen die Filme im TV?

Sat.1 zeigt am Wochenende die vier Panem-Filme in zwei Blöcken. Am Samstag, dem 11. November 2023, werden die ersten beiden Teile ausgestrahlt. Am Sonntag, dem 12. November 2023, folgt das zweiteilige Finale.

Konkret gestalten sich Sendetermine der Panem-Filme wie folgt:

Samstag, 20:15 Uhr: The Hunger Games (Wiederholung um 01:50 Uhr)

The Hunger Games (Wiederholung um 01:50 Uhr) Samstag, 23:05 Uhr: Catching Fire (Wiederholung Sonntag, 15:05 Uhr)

Catching Fire (Wiederholung Sonntag, 15:05 Uhr) Sonntag, 20:15 Uhr: Mockingjay Teil 1 (Wiederholung um 01:20 Uhr)

Mockingjay Teil 1 (Wiederholung um 01:20 Uhr) Sonntag: 22:40 Uhr: Mockingjay Teil 2 (Wiederholung um 03:15 Uhr)

Wenn ihr die Filme lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell bei Paramount+ * tun. Alle vier Teile befinden sich dort im Streaming-Abo. Darüber hinaus gibt es die Panem-Filme mit diversen Kauf- und Leihoptionen bei Amazon, Apple und Co.

Wann und wie geht Die Tribute von Panem weiter?

Nachdem Katniss Everdeen die Revolution gegen das Kapitol angeführt hat, erfahren wir ab dem 16. November 2023, was davor geschehen ist. Da startet das die Vorgeschichte Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes im Kino und erzählt davon, wie aus dem jungen Coriolanus Snow ein tyrannischer Diktator wurde.

