Dieter Bohlen-Eklat bei DSDS: RTL leistet sich Totalausfall und aus der Jury handelt nur eine Person richtig

Dieter Bohlen zeigte sich in der neuen DSDS-Folge von seiner schlechtesten Seite. Auch der Rettungsversuch von RTL ging daneben. Einziger Lichtblick: Katja Krasavice

Seit 2002 läuft die Casting-Show Deutschland sucht den Superstar bei RTL. Nur eine Staffel hat ohne Dieter Bohlen stattgefunden – die zurückliegende. Der Sender warf den für seine Sprüche berüchtigten Musikproduzenten aus dem Format, um einen zahmeren Ton zu etablieren. Das funktionierte auch, nur blieb daraufhin das Publikum weg.

Für die aktuell laufende und definitiv letzte Runde der Superstar-Suche holte der Sender den Chef-Juror zurück. Und Dieter Bohlen zeigt in aller Deutlichkeit: Er hat sich in seiner Auszeit kein Stück verändert.

In der aktuellen DSDS-Folge präsentieren sich Bohlen, ein Großteil der Jury und der Sender RTL von ihrer schlechtesten Seite.

"Dieter hat mich beleidigt": Was in der DSDS-Folge genau passiert ist

RTL Kandidatin Jill Lange bei DSDS

Die Show befindet sich derzeit in der Massen-Casting-Phase vor dem Recall. Die aus verschiedenen RTL-Dating-Shows bekannte Jill Lange tritt gegen Ende der Episode vor der Jury auf. Ihr Einspielfilm stellt sie als jemanden vor, mit dem man "vor allem als Mann" viel Spaß haben kann. Auch von der Jury muss sich Lange, bevor sie singen darf, Kommentare über ihr Sex-Leben anhören.

Es fiel etwa der folgende Bohlen-Satz, der nur vor der linearen Ausstrahlung beim Streaming-Dienst RTL+ zu hören war: "Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?"

In der Show selbst reagierte Jill Lange verhalten. Bei Instagram postete sie diese Woche jedoch eine emotionale Story, in der sie sich gegen die Kommentare wehrt:

Ich bin absolut kritikfähig. [...] Aber Dieter ist persönlich geworden. Da wurde nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen. Das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt.

Auch RTL geht fragwürdig mit Dieter Bohlens Kommentaren um

RTL kommentierte die Situation gegenüber Bild zunächst so:

Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden. Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan.

Der Sender deutet damit zumindest an, die Verantwortung bei der Kandidatin zu sehen. Und nicht etwa beim Jury-Chef Dieter Bohlen. Allerdings ist das Machtgefälle in dieser Konstellation zwischen Casting-Jury und Casting-Kandidatin bei einer TV-Aufzeichnung eklatant. Dass sich eine Kandidatin oder ein Kandidat einer solchen Situation selbstständig entzieht, ist eine unrealistische Forderung.

Die Folge ging in dieser Form am vergangenen Mittwoch auch nicht auf Sendung. RTL entschied sich doch dazu, den "Durchnudeln"-Satz aus der Show zu streichen. Krassere Beleidigungen sind in dem Beitrag jetzt nicht mehr enthalten.

Katja Krasavice rettet den DSDS-Totalausfall

Das aber ändert an dem sexistischen Gesamteindruck nichts. Denn auch Bohlens Jury-Kollege Pietro Lombardi fiel mit abwertenden Fragen und Kommentaren auf, wie etwa Trash-TV-Kritikerin Anja Rützel bemerkt.

Die einzige Person, die sich in dieser Situation angemessen verhielt, war Jury-Mitglied Katja Krasavice. Der YouTube-Star verteidigte Jill Lange gegen die Kommentare zu ihrem Sexleben ("Als wäre das was Schlimmes") und blieb fair und sachlich. Sie verabschiedete die Kandidatin mit den Worten: "Bleib genau so, wie du bist".

Der wahrscheinlich beste Satz nach einer Jury-Beurteilung, in der es mal wieder um alles ging, nur nicht um Musik. Jill Lange schaffte es übrigens in den Recall.